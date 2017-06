AKTUALIZOVÁNO před 42 minutami

ČSSD ve Zlínském kraji povede do podzimních sněmovních voleb poslanec Antonín Seďa. Ve stranických primárkách získal 57 procent hlasů. Na druhém místě kandidátky bude Alena Gajdůšková, třetí místo obsadí Petr Kořenek a čtvrté Ludvík Urban. Ve čtvrtek to oznámil tiskový mluvčí ČSSD Mikuláš Klang. Hlasování se zúčastnilo 45 procent zlínských sociálních demokratů. Seďa, který je místopředsedou poslaneckého klubu sociální demokracie, vedl ČSSD do voleb ve Zlínském kraji už v minulých volbách.

Pokračujte dál