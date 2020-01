Kraji chybí část pozemků pro nemocnici ve Zlíně. Domluvit se musí s farností i firmou

Zlínský kraj dosud nevlastní všechny pozemky, na kterých chce stavět novou krajskou nemocnici. Podle zjištění Aktuálně.cz se nyní kraj dohodl s firmou Unimex Group miliardáře Jiřího Šimáněho na odkupu nevelké parcely - tím podle hejtmana Jiřího Čunka kraj získal poslední problematický pozemek. Stále však zbývá odkoupit parcely od města, římskokatolické farnosti a jedné soukromé firmy.

Všechno jde podle plánu, žádný problém necítíme, tvrdí hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL). Projekt nové krajské Baťovy nemocnice ve Zlíně za osm miliard korun, jejímž největším zastáncem je právě Čunek, podle něj úspěšně postupuje směrem k výstavbě. A to i přesto, že kraj ještě nevlastní všechny pozemky, na kterých má moderní zdravotnické zařízení stát.

Jak zjistilo Aktuálně.cz, v lokalitě vlastní podle katastru nemovitostí část pozemku i holding Unimex Group, pod který spadají například České aerolinie nebo dovozce vín Global Wines. Vlastníkem 30procentního podílu ve firmě a předsedou představenstva je Jiří Šimáně, podle žebříčku Forbes 18. nejbohatší Čech. Podle Čunka však firma již tento pozemek Zlínskému kraji prodala.

"Tento komplikovaný pozemek jsme koupili minulý týden. Ten byl pro nás nejdůležitější," řekl Aktuálně.cz Čunek, jemuž nákup pozemku o výměře 942 metrů čtverečních za více než 1,5 milionu korun již předtím odsouhlasilo zastupitelstvo. Holding Unimex Group na zaslané otázky nereagoval.

Výrazně větší pozemky pod budoucí nemocnicí však vlastní také Římskokatolická farnost Zlín-Malenovice, která je jako pole pronajímá zemědělcům. Ani zde Čunek nepochybuje, že k dohodě dojde. "My jsme dohodnutí. Farnost nikdy žádné problémy nedělala," říká hejtman.

Protlačení projektu prověřuje i vnitro

Farář Miroslav Strnad potvrzuje, že jednání s krajem probíhala již loni. Pak se však zasekla. "Čekalo se na to, až to Čunek protlačí. Od prosince zatím nic," popisuje farář. Nejprve to totiž vypadalo, že zastupitelé k výstavbě nemocnice zatím nesvolí. Loni v červnu investiční záměr hejtman neprosadil. V prosinci však Čunek dodatečně zařadil tento bod na závěr jednání zastupitelstva a tentokrát prošel.

"Když to zamítli, tak to spadlo ze stolu, takže se samozřejmě nic nestalo," vysvětluje důvody prozatímního konce vyjednávaní farář Strnad. Připouští však, že je ochotný se s krajem dohodnout. "Zatím je to otevřené. Pokud je to skutečně schválené a půjde to na to, na co to má jít, tak proč ne?" dodává farář.

Strnad naráží na skutečnost, že přestože zastupitelé investiční záměr schválili, stále není jisté, zdali je rozhodnutí definitivní. Způsobem, jakým došlo k hlasování o výstavbě nemocnice, se zabývá ministerstvo vnitra, kterému přišlo přes dvacet podnětů. Jednou z námitek je, že zařazením bodu na závěr se zamezilo vystoupení občanů - toto právo jim přitom dává zákon o krajích. Mezi stěžujícími je město Kroměříž, krajští zastupitelé, ale i občané. Rozhodnutí, zda došlo k porušení zákona, by mohlo padnout do konce ledna.

I kdyby nakonec ministerstvo vnitra neshledalo na postupu nic závadného, náměstek hejtmana Jiří Sukop (ANO) upozorňuje, že církev obecně nerada prodává své pozemky. "Raději se snaží o dlouhodobé pronájmy nebo směny. Ale tohle si pan hejtman vyjednává samostatně," vysvětluje Sukop. Myslí si však, že by k dohodě s církví dojít mohlo. "Domnívám se, že je to hratelné," dodává.

Město řeší, co bude místo staré nemocnice

Kromě farnosti bude potřeba také dohoda s městem Zlín, které v lokalitě vlastní také část pozemků. Ani zde Čunek na základě zatím proběhlých jednání nepochybuje o úspěchu. Primátor Jiří Korec (ANO) ale upozorňuje, že město ještě není rozhodnuté, za jakých podmínek a jakým způsobem pozemky s krajem vypořádá.

Jedním z důležitých bodů prodeje je mimo jiné domluva na tom, co vznikne na místě stávající zlínské nemocnice. "Za sebe si zejména v přízemních objektech dokážu představit sociální služby pro jednotlivé cílové skupiny i některé zdravotnické služby potřebné jak pro tyto sociální služby, tak pro okolní obyvatele. V lokalitě výškových budov by mohlo vzniknout bydlení," představuje svou myšlenku primátor.

Dohodnout se bude nutné také na tom, jakým způsobem k převodu dojde. Kraj upřednostňuje odkup za určitou cenu, pro město však podle primátora připadá v úvahu i to, že by parcely vyměnilo právě za pozemky v areálu současné nemocnice.

Spekulace nad cenou?

Posledním vlastníkem pozemků v dané lokalitě je uherskohradišťská společnost Mavist, která se podle živnostenského rejstříku věnuje velkoobchodu. Redakci se s její jednatelkou spojit nepodařilo.

"Může nastat i to, co říkal pan hejtman, že nenastane. To znamená spekulace nad cenou. Čím později se pozemky prodají, tím budou mít vyšší hodnotu. Já neznám firmu Mavist, ani nevím, jak je to s farnostmi, ale myslím si, že to tak hladký průběh mít nebude," pochybuje o snadnosti odkupu zastupitel z koaličního ANO Pavel Pustějovský, který je předsedou hnutí ve Zlínském kraji.

"Když někdo říká, že něco jde hladce, tak zrovna výkupy pozemků hladce nejdou," dodává Pustějovský. Právě on stojí za snahou o vystoupení ANO z krajské koalice kvůli způsobu, jakým hejtman Čunek výstavbu nemocnice prosadil. O tom, že se bude na prosincovém jednání o nemocnici hlasovat, zastupitelé ANO nevěděli. Pustějovský tento způsob koaliční spolupráce označil za "absolutně neakceptovatelný".

V krajském předsednictvu ANO však nakonec nenašel dostatek hlasů pro to, aby hnutí koalici opustilo - hlasování skončilo remízou. O budoucnosti ANO v koalici Zlínského kraje tak rozhodne 7. února členská základna na krajském volebním sněmu.