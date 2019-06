Čunkova nemocnice za osm miliard nebude, proti se postavilo koaliční ANO s ODS

Měla to být nejmodernější nemocnice v České republice, první po třiceti letech, postavená na zelené louce. Ovšem nebude. Zastupitelé Zlínského kraje totiž neschválili v pátek ráno investiční záměr pro stavbu této krajské nemocnice ve Zlíně-Malenovicích za osm miliard korun. Koalice byla rozdělená, lidovce nepodpořili zastupitelé z koaličního hnutí ANO a ODS. Hlasování předcházelo mnoho debat v uplynulých týdnech a měsících.

Výsledek hlasování byl do poslední chvíle nejistý a sami zastupitelé tvrdili, že netuší, jak hlasování dopadne. Lidovecký hejtman Jiří Čunek "investoval" do výstavby nové nemocnice obrovské množství energie a času, kromě jiného uspořádal i několik debat s občany kraje.

Z výsledku hlasování je ale patrné, že nakonec nepřesvědčil všechny ty, které měl nejblíže - tedy zastupitele své vládní koalice. Čunek potřeboval získat podporu 22 zastupitelů, jenže nakonec jich získal 20. Pro stavbu zvedlo ruku 21 zastupitelů, včetně něho, proti jich bylo osm, 12 se zdrželo. "Jsem překvapený, myslel jsem, že koalice bude hlasovat pro," sdělil po hlasování.

Vládní koalice, složená z KDU - ČSL, ANO, STAN a ODS má přitom v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu 29 křesel. Opozice, tvořená ČSSD, KSČM, SPD a Svobodnými se Soukromníky je v poměrně jasné menšině. Jenže v případě nové nemocnice Čunka opustilo hnutí ANO a většina ODS. Z této strany byl pro jen bývalý starosta Vlčnova Jan Pijáček (ODS). Paradoxně pro byli dva zastupitelé opoziční SPD.

O napětí ohledně výstavby nemocnice svědčí to, že hlasování bylo několikrát odročeno. Nakonec se mělo rozhodnout v úterý, ale ani v tento den nepadlo rozhodnutí - hlasování nakonec proběhlo v pátek ráno. Na Čunkovi bylo po hlasování patrné velké zklamání. Byl naprosto přesvědčený, že návrh prosadí, o výstavbě nemocnice několikrát mluvil jako o hotové věci.

"V tuto chvíli to je už zcela jisté, že postavíme nemocnici novou. Je to levnější varianta než rekonstrukce. Přestavba staré nemocnice by stála deset až dvanáct miliard korun, navíc by probíhala za provozu a tím by se protáhla odhadem na dvanáct let," sdělil například letos v únoru v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Argumentoval tím, že nová bude stát kolem osmi miliard korun, včetně výstavby nové léčebny dlouhodobě nemocných. "Přijde mi to jako logické nejlepší řešení. Ve chvíli dostavby to bude nejmodernější nemocnice na světě," prohlašoval.

Od začátku měl ale v zastupitelstvu také několik kritiků, kteří od začátku dávali najevo, že v žádném případě nebudou pro. Argumentovali tím, že nová nemocnice by měla jistě své výhody, ale obávali se, že kraj by se kvůli ní mohl těžce zadlužit. Tvrdili, že bude lepší raději opravit stávající zastaralou nemocnici. Spory ohledně celé věci rozdělily také lékaře. Mnozí si přáli raději novou nemocnici, ovšem byli i takoví, kteří se obávali, zda nová nemocnice negativně neovlivní chod menších nemocnic mimo Zlín.