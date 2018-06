před 2 hodinami

O víkendu utekl z pardubické věznice vězeň. Nevrátil se z práce, kam docházel. Policie ho dosud nenašla. ČTK to řekl krajský policejní mluvčí Petr Voldán. Bližší podrobnosti uvést nemohl. Podle zdroje blízkého věznici jde o čtyřicetiletého Václava Palatáše, který pracoval ve firmě Marius Pedersen v Černé za Bory. "Ano, pátráme po o uniklém vězni. Do současné doby nebyl nalezen," řekl Voldán. Pardubické zařízení je typem věznice s ostrahou. Do roku 2004 byla i ženskou věznicí. Ve věznici jsou lidé, které soud odsoudil na více než tři roky nebo mají opakovanou trestní minulost.