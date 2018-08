Ve výrobní hale v Jihlavě hořelo. Dva lidé jsou popálení, několik se jich nadýchalo zplodin

V areálu zasahovalo postupně více než deset hasičských jednotek.

Jihlava - V administrativní budově společnosti Jihlavan v Jihlavě ve Znojemské ulici ve středu hořelo. Hasiči evakuovali devět lidí. Dva se popálili, ostatní se nadýchali zplodin hoření. Podle ředitelky krajských záchranářů Vladislavy Filové jsou všechna zranění lehká. Zdravotníci museli ošetřit také jednoho ze zasahujících hasičů. Škodu hasiči odhadli na pět milionů korun. Příčina požáru zatím není známa. Hořela podlahová krytina na chodbě, později se v místě zřítila podhledová konstrukce.

"Kolega (hasič) skončil v péči zdravotníků, protože tady panují vysoké teploty. Hasiči zasahovali celou dobu v plné výstroji s dýchacími přístroji na zádech," řekla mluvčí hasičů Petra Musilová. Na místo hasiči vyjížděli po 12:00 po hlášení, že hala je zakouřená. Kouř vycházel z oken ve třetím nadzemním podlaží, řekla Musilová.

V areálu zasahovalo postupně více než deset hasičských jednotek. "Nejprve jsme potřebovali vyvést ven osoby a pak odvětrat prostory," uvedla mluvčí. Zpočátku nebylo jasné, co přesně v budově hořelo, zda benzín, olej nebo čisticí prostředky. Jakmile mohli vyšetřovatelé do odvětrané budovy, zjistili, že hořela podlahová krytina na chodbě, na kterou se následně zřítila podhledová konstrukce. "Protože to bylo linoleum, co hořelo, způsobilo (to) silné zakouření, a lidé se ze zkušeben a kanceláří nemohli dostat ven," řekla Musilová. Přesnou příčinu požáru vyšetřovatelé dál zjišťují.

Strojírenský podnik Jihlavan funguje přes 60 let. Vyrábí hydraulické přístroje pro letectví a jiné stroje. Podle naposledy zveřejněných údajů ve sbírce listin firma zaměstnává asi 200 lidí a její roční tržby jsou přibližně 200 milionů korun.