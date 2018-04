V Jihlavě zavřeli Brněnský most, práce na klíčové spojnici ve městě budou trvat do října

před 24 minutami

Až do konce října má být uzavřený Brněnský most v Jihlavě. Řidiči musí využít objízdné trasy, změny se týkají také MHD.

Jihlava - Kvůli opravě je ode dneška na sedm měsíců zavřený Brněnský most v centru Jihlavy. Radnice čeká problémy v dopravě, zatím uzavírka provoz nekomplikuje. Policie čeká největší zatížení zkraje příštího týdne, až se začnou sjíždět lidé do práce a do škol, řekli to krajská policejní mluvčí Dana Čírtková a Richard Peška z firmy Vyznač, která má na starosti značení objízdných tras. Za rekonstrukci mostu Kraj Vysočina zaplatí 58 milionů korun.

Uzavírka Brněnského mostu bude ztěžovat dopravu do konce října. Silnice přecházející po mostě patří mezi klíčové dopravní úseky města, denně tam jezdí tisíce aut. Objízdná trasa pro osobní auta, MHD a linkové autobusy vede okolními ulicemi. Jihlavu lze bezplatně objíždět i po dálnici D1.

Firma Vyznač rozmístila asi 300 kusů dopravních značek. "Značení jsme otáčeli od tří od rána, příprava trvala zhruba tak tři týdny. Most je zavřený, poslední značka zákazu vjezdu se usadila pět minut před devátou. Jsou tu už dva bagry. Byli jsme tu se zástupci policie i investora, zkontrolovali jsme si jak uzavírku, tak objízdnou trasu, a všechno je v pořádku," řekl dnes Peška.

Policejní dopravní inženýři ráno vyjeli a kontrolovali, zda jsou značky rozmístěny správně a pro řidiče logicky. Vzhledem k malému provozu dnes zatím problémy s dopravou nejsou. "V Jihlavě máme na vytipovaných stanovištích policejní hlídky. Dnes nečekáme výrazné komplikace, dnes se to budou řidiči učit. Horší situace bude možná zítra, až se budou lidé vracet z víkendu, a hlavní nápor čekáme v úterý, ale to budeme na vytipovaných místech od rána nepřetržitě," řekla Čírtková.

Objízdná trasa městem vede ulicemi Okružní, Havlíčkova, Fritzova, Jiráskova, Dvořákova a Hradební. Nákladní auta s hmotností nad 3,5 tuny budou Jihlavu objíždět po D1, kde je ale ve směru na Brno kvůli opravám uzavřen exit 119 Velký Beranov. Sjet se dá až na 134. kilometru u Měřína. Podrobnosti jsou na webu města. Kraj informoval, že po D1 mohou bez dálniční známky Jihlavu objíždět i osobní auta.

Přes 200 metrů dlouhý Brněnský most v Hradební ulici překlenuje hluboké údolí. Auta po něm jezdí směrem na Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí a k D1 ve Velkém Beranově. Podle posledního sčítání dopravy tam denně projíždí v průměru 15 800 vozidel. Poslední větší opravou most prošel před 20 lety.