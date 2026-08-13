Teror v nemocnici. „Gábinka“ ukradla všechny toaleťáky, bouchla sestru. Už nepochodí

Poslední měsíce zažívali zaměstnanci Nemocnice Jihlava nevídaný teror. Agresivní žena se opakovaně zdržovala v prostorách zdravotnického zařízení, vytopila toalety, kradla toaletní papír a v jednom případě došlo i na úder do sestřičky. Výtržnice navíc několikrát porušila zákaz pobývat na území Jihlavy. Při posledním incidentu už nepochodila – skončila v poutech a soud ji následně poslal do vazby.
Problémy s agresivní ženou přišly už loni na podzim, během jara se ovšem konflikt znatelně vyostřil. První velký „střet“ se odehrál na toaletách onkologického oddělení. Tam „Gábinka“ G. pustila vodu v umyvadlech, a tím vytopila prostory. Už tehdy musela ochranka vyvést nadávající ženu z nemocničního areálu.
Marta Doskočilová, která zde působí jako vrchní sestra Komplexního onkologického centra, tehdy netušila, že problémy s bezdomovkyní budou postupně eskalovat. „Nevíme, jak se situace vyvine. Pro nás je důležité, aby se konflikt nevyhrotil a nedošlo k něčemu horšímu, třeba k ohrožení pacientů,“ uvedla pro Jihlavský deník.
Oproti jiným incidentům, které se s problematickými osobami vyřešily domluvou, zde ovšem nepomáhalo nic a jediným výsledkem byly agresivní výpady ze strany ženy. Střety, které policie mnohdy musela řešit i několikrát denně, se navíc neodehrávaly pouze na onkologii, ale také na očním oddělení.
„Tady nahoře si udělala bydlení, ukradla nám všechny toaleťáky, ručníky, pytle z odpadků. Narvala si do toho papíry, udělala z toho spacák a ležela tady,“ sdělila tamější vrchní sestra Lenka Velevová webu iRozhlas.cz. Některé incidenty natočili návštěvníci nemocnice na mobil.
Přišel úder pěstí, nadávala nemocným
Vyhroceného momentu se zaměstnanci nemocnice dočkali 25. května, kdy opět došlo ke konfliktu na onkologické ambulanci. Žena bez domova, u které úřady evidují více než 30 přestupkových záznamů, se na toaletě střetla s vrchní sestrou Doskočilovou.
Tu udeřila pěstí do ramene a posléze ji v čekárně „osprchovala“ vulgárními nadávkami – a to vše se dělo za přítomnosti několika desítek těžce nemocných lidí. I ti se stali terčem její agrese. Jednomu z nich měla například strhnout paruku a vzkázat mu, že „je hnusnej“, popsal incident také Zdravotnický deník.
Tehdy Okresní soud v Jihlavě potrestal Gabrielu G. dvouměsíčním podmíněným trestem a také tříletým zákazem pobytu na území jihlavského okresu. Rozsudek nabyl právní moci 24. července. Nemocnice mezitím přijala několik bezpečnostních opatření včetně zamykání toalet a posílení ochranky.
Agresorka skončila v poutech
Ani to ovšem nezabránilo recidivistce, aby se i přes soudní zákaz vrátila zpět do Jihlavy. Opakovaně se objevovala v nemocnici a zaměstnávala místní ochranku. Během jediné soboty ji museli vyvést hned šestkrát.
V pondělí 10. srpna nakonec znovu zasáhla policie a agresivní bezdomovkyni zadržela. Ve středu 12. srpna opět stanula před soudem, který rozhodl o její vazbě. Podle informací státního zástupce zároveň nebylo zjištěno, že by žena byla duševně nemocná.
Jihlavská nemocnice si tak možná konečně oddychne. Policie případ stále vyšetřuje kvůli podezření ze spáchání trestního činu výtržnictví, v případě obvinění jí hrozí až tříletý pobyt za mřížemi, napsal Jihlavský deník.
„Vedení Nemocnice Jihlava chce především poděkovat všem zaměstnancům, kteří s touto osobou v uplynulých měsících přicházeli do kontaktu. Opakovaně byli vystavováni velmi nepříjemným a náročným situacím, přesto je zvládali profesionálně, s trpělivostí a s ohledem na bezpečí pacientů i svých kolegů. Velmi si jejich přístupu vážíme,“ napsalo zařízení na svém Facebooku.
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