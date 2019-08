Řidiči kamionů, kteří při kalamitě zablokovali D1, nejednali úmyslně, uvedla policie

před 17 minutami

Řidiči kamionů se ve dvou dálničních pruzích řadili do tří řad. (12. prosince 2018)

Bylo to loni v polovině prosince. Na Vysočině nasněžilo a dálnice D1 totálně zkolabovala, řidiči strávili hodiny v kolonách. Dálniční kamery tehdy zaznamenaly bezohledné chování některých řidičů kamionů - vozy se seřadily do tří řad v místě, kde jsou jen dva dálniční pruhy. Kdyby bylo třeba záchranky, těžko by projela. Padlo kvůli tomu trestní oznámení. Jak však nyní zjistil deník Aktuálně.cz, policie případ po měsících šetření odložila. Podle ní se neprokázalo, že průjezd dalších vozidel blokovali řidiči úmyslně a organizovaně.

"Policisté z dálničního oddělení Velký Beranov nezjistili, že by se řidiči dopustili protiprávního jednání, což znamená, že by úmyslně a organizovaně blokovali dálnici," uvedla pro Aktuálně.cz mluvčí policie na Vysočině Dana Čírtková. Šetření tak zastavili s tím, že k žádnému trestnému činu na dálnici nedošlo. Trestní oznámení kvůli podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení podal na řidiče kamionů jeden z řidičů, který spolu s dalšími vozy uvázl v koloně. Pisatel měl i podezření, že řidiči kamionů jednali organizovaně a že celá akce byla připravená tak, aby uškodila Ředitelství silnic a dálnic a ministerstvu dopravy. Tehdejší ministr dopravy Daň Ťok (ANO) byl kvůli nezvládnutí sněhové kalamity tvrdě kritizován. Video: Desítky kamionů úmyslně blokovaly dálnici D1. Řidič podal trestní oznámení číst článek Mluvčí Čírtková dodala, že ačkoliv policisté případ odložili, už v prosinci přímo na místě uložili neukázněným řidičům desítky pokut za porušení pravidel silničního provozu. Neohleduplnost řidičů kamionů tehdy kritizoval pro Aktuálně.cz i tehdejší ministr dopravy Ťok. "Chování některých řidičů kamionů, které máme na záznamech, bylo někdy skutečně neuvěřitelné. Bez zjevného důvodu zastavili v nezúženém dvojpruhu i tři vedle sebe. Večer už bylo možné provádět údržbu pouze za asistence policie, která jim uvolňovala cestu, a to ještě v protisměru. Od večerních hodin byla dálnice pro sypače už zcela neprůjezdná," popsal Ťok situaci. Počasí zastavilo v prosinci loňského roku dopravu na D1 hned několikrát. Nejhorší však byla situace 12. prosince, kdy hustě sněžilo. Kolony se postupně protáhly na desítky kilometrů, policisté museli dálnici několikrát uzavřít. Asistovali sypačům, které do kolon vjížděly z protisměru. Celou situaci komplikoval navíc fakt, že v místech, kde bylo kvůli opravě dálnice zúžení, se sypače nemohly vejít. Po tomto selhání byla dálnice rozšířena tak, aby už k podobné situaci nedošlo.