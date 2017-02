Kandidátku na Vysočině povede Jan Tecl, starosta Havlíčkova Brodu porazil i Miroslavu Němcovou

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Občanské demokraty na Vysočině povede do letošních sněmovních voleb starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl. V pondělí o tom v Jihlavě rozhodl regionální sněm ODS. O pozici volebního lídra usilovali také poslankyně Miroslava Němcová a bývalý primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal. Tecl zvítězil ve druhém kole volby, když od 61 hlasujících získal 37 hlasů. "Ať by byl zvolen kterýkoli z kandidátů, byla by to pro ODS dobrá volba," řekl Tecl. Volební program chce ODS představit po ideové konferenci, která se uskuteční 22. dubna. V pondělí delegáti volili jen krajského volebního lídra, celou kandidátku zveřejní koncem dubna.

autor: ČTK