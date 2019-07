Rackovi, kterého vyplašili cyklisté, vypadla ze zobáku želva. Učinili unikátní objev

Podle odhadů ochránců by mohlo jít o mládě z loňské snůšky. | Foto: Český svaz ochránců přírody

Nečekaný objev udělali cyklisté na jižní Moravě. Při svém výletě našli na cyklostezce mládě želvy, které vypadlo ze zobáku vyplašenému rackovi. V záchranné stanici v Brně poté zjistili, že se jedná o želvu bahenní. Podle ochránců přírody se tak pravděpodobně jedná o první důkaz přirozeného rozmnožování dříve vyhynulého druhu naší jediné původní želvy.

Racek přistál na jedné z pálavských cyklostezek, kde ho vyplašili přijíždějící cyklisté. Ze zobáku mu při vzletu vypadlo mládě želvy, které zůstalo na zemi nehybně ležet. Cyklisté se proto obrátili na záchrannou stanici Ptačí centrum Brno.

"Želvičku jsme přijali a hned jsme začali zjišťovat, co by to mohlo být za druh. Měla výrazně dlouhý ocásek a po konzultaci s herpetologem jsme se dopátrali toho, že se jedná o mládě želvy bahenní," uvedl vedoucí brněnské stanice Zdeněk Machař.

"Pod Pálavou je spousta slepých ramen, kde se původně vyhubená želva bahenní opět vyskytuje a je evidentní, že i rozmnožuje," doplnil Machař.

Mláďata se v Česku již jednou vylíhla

Není to ovšem zcela první případ rozmnožování želvy bahenní na našem území. Před šesti lety byla nalezena samice, která po umístění v záchranné stanici Čabárna v Kladně snesla osm vajec. Z nich se vylíhlo šest mláďat, přežilo jich však jen pět. Společně se samičkou je ochránci v roce 2013 vypustili zpět do lokality, kde želvu našli.

Mláďata se ale vylíhla v takřka laboratorních podmínkách. "Tato želva snesla vajíčka v umělé péči. Nebylo jasné, zda by se ve volné přírodě opravdu vylíhla," sdělila Aktuálně.cz koordinátorka Národní sítě záchranných stanic Zdeňka Nezmeškalová.

Podle ní teprv nález mláděte na Pálavě dokazuje opětovné rozmnožení původní želvy u nás. "Evidentně to není želva z umělého chovu. Mohlo by jít o mládě z loňské snůšky," dodala.

O dalším osudu malé želvy rozhodnou spolu s ochránci také odborníci, kteří se zabývají výskytem želvy bahenní v Česku a možným záchranným programem. Prozatím ji Machař vypustil na vodní plochu v záchranné stanici.

Za vymizením stojí člověk

Původní želva bahenní kvůli vysušování mokřadů a sběru pro maso z české přírody zcela vymizela. Opakovaně se tak přistoupilo k jejímu vysazování do míst původního výskytu. Pro tyto účely využili ochránci populace dovezené z Maďarska a Rumunska.

Doposud nebylo jisté, zda se takto vysazené želvy podařilo uchytit, jelikož želvy bahenní žijí skrytě. Převážnou část života stráví ve vodě nebo v její blízkosti.