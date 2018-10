V pražské zoo uhynul hroch Slávek, hrdina povodní z roku 2002

před 23 minutami

V pražské zoo uhynul hroch Slávek, jedna z největších celebrit v zahradě. Podle ředitele zoo Miroslava Bobka se u něj objevily příznaky akutních zažívacích obtíží. Na konci října by mu bylo 34 let, v chovech se hroši dožívají až 50 let. "Pitva ukázala těžký zánět žaludku a střev. Další se dozvíme po provedení laboratorních vyšetření," uvedl Bobek. Slávek, který zplodil sedm potomků, se stal hrdinou povodní v roce 2002. Dokázal přežít v pavilonu velkých savců, ale jeho tehdejší partnerka Lentilka a dcera Barborka takové štěstí neměly. Slávek přišel na svět 30. října roku 1984. Hrochy chová pražská zoo téměř od svého založení. Jako první přijel v roce 1933 v cirkusové maringotce hroch Petr.