V Moravskoslezském kraji a na Jesenicku se může tvořit ledovka

před 44 minutami

V Moravskoslezském kraji a na Jesenicku se od úterního večera může tvořit ledovka, varoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Může za to studený vzduch, který do Česka proudí od severovýchodu. Výstraha s nízkým stupněm nebezpečí platí od úterních 20:00 do středečních 10:00. "Na severovýchodě našeho území se místy vyskytuje slabé sněžení nebo mrznoucí mrholení, při kterém se vytváří nebo přetrvává slabá ledovka. Mrznoucí mrholení může místy přetrvávat i v průběhu noci," uvedl ČHMÚ. Meteorologové nabádají řidiče i chodce ke zvýšené opatrnosti, motoristé by měli sledovat dopravní zpravodajství.

autor: ČTK