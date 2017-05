V jižních Čechách byly kvůli bouři desítky lidí bez proudu

před 2 minutami

V jižních Čechách byly v úterý večer kvůli bouři desítky lidí bez proudu. Hasiči měli do 22:00 sedm výjezdů, zasahovali hlavně u spadlých stromů. ČTK to řekli mluvčí energetické společnosti E.ON Vladimír Vácha a operační důstojník jihočeských hasičů. "Mám hlášeny jen čtyři poruchy na linkách vysokého napětí. Tři na Jindřichohradecku a jednu u Mydlovar. S ohledem na předpověď je to relativně klidná situace. Postihlo to desítky zákazníků, ale protože to byly většinou údery blesku, ne fatální poruchy, tak si myslím, že už většina z nich má dodávky obnovené. Není to nic dramatického," řekl Vácha. Jihočeští hasiči vyjížděli do 22:00 sedmkrát.