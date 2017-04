Na horách za noc napadlo až 30 centimetrů sněhu. Dopravu komplikuje ledovka i jazyky

AKTUALIZOVÁNO před 1 minutou

Sníh komplikuje dopravu v Jeseníkách. Napadlo ho zde přes noc až 30 centimetrů. Na některých místech uvázla nákladní auta. Silničáři vyzývají, aby kamiony vůbec do vyšších poloh nejezdily. Vozovky na Jesenicku a Šumpersku kvůli hustému sněžení ráno pokrývá vrstva sněhu a sjízdné jsou jen se zvýšenou opatrností. Problémy jsou i na Liberecku a severní Moravě. Především v horských oblastech se na cestách kvůli silnému větru tvoří sněhové jazyky.

Olomouc - Část Česka zasypal sníh, který komplikuje situaci hlavně na silnicích. Problémy mohou mít hlavně kamiony. Český hydrometeorologický ústav vydal na středu výstrahu před silným větrem pro celou východní část Česka. Na západě území odborníci varují před ledovkou.

V Jeseníkách v noci napadlo až 30 centimetrů sněhu. Správci silnic do terénu vyslali všechny sypače a pluhy, přesto vozovky na Jesenicku a Šumpersku kvůli hustému sněžení ráno pokrývá vrstva sněhu a sjízdné jsou jen se zvýšenou opatrností. Na některých silnicích komplikují provoz uvázlá nákladní vozidla. Kamiony by do vyšších poloh raději neměly vůbec jezdit, řekl dispečer jesenické správy silnic. Několik centimetrů sněhu v noci napadlo i v ostatních částech Olomouckého kraje.

"Jenom tady v Jeseníku napadlo zhruba 20 centimetrů sněhu. V horských oblastech je to až 30 centimetrů," uvedl dispečer, podle kterého intenzita sněžení byla na polovinu dubna nezvykle vysoká a správci silnic mají od úterního odpoledne plné ruce práce. "Na všech vozovkách je ráno vrstva nového sněhu, která se průběžně odstraňuje plužením a posypem," podotkl.

V obci Lipová-lázně nedaleko Jeseníku časně ráno na zledovatělé vozovce havaroval kamion, který zablokoval silnici. Odstavené nákladní vozidlo komplikuje provoz také na silnici ze Zlatých Hor do Jeseníku, kde byla ráno místy ledovka. "Jestli můžu doporučit, tak kamiony ať zatím raději vůbec nejezdí," upozornil dispečer.

Na sníh si musí dát řidiči pozor také na sousedním Šumpersku, kde jsou zatím všechny silnice se zvýšenou opatrností sjízdné. "V horských oblastech ale mají problémy kamiony. Na Červenohorském sedle v noci napadlo přes 25 centimetrů sněhu, a pokud má kamion letní gumy nebo není naložený, tak je samozřejmě problém. Bez zimní výbavy by tam proto neměly jezdit," řekl dispečer šumperské správy silnic.

Problémy jsou na Liberecku i severu Moravy

Zvýšenou opatrnost doporučují silničáři motoristům také při jízdě v horských oblastech Libereckého kraje. V místech, kde jsou silnice mokré, je možný vznik náledí. V noci se teploty v horách pohybovaly kolem minus pěti stupňů a místy silnice pokryl sníh.

Z hlavních tahů podle Pospíšila museli chemicky ošetřit silnici 10 mezi Desnou a Harrachovem. "Po úterním sněžení a následném ochlazení byla silnice namrzlá. Volali nám policisté i řidiči, že je zledovatělá, tak jsme tam vyslali sypače," uvedl Pospíšil. Zimní údržbu silničáři nad ránem prováděli také na Horních Mísečkách a Benecku.

"Sníh tam zůstal ležet na silnicích. Protože jde o úseky, které se chemicky neudržují, tak se provedl posyp inertním zdrsňujícím materiálem, aby se řidiči dostali tam, kam potřebují," řekl Pospíšil. Silnice v kraji jsou ale podle něj jinak převážně holé a suché. "Kromě Krkonoš a Jizerských hor je situace bezproblémová," dodal.

Sněžení zasáhlo i Moravskoslezský kraj, kde do středečního rána napadlo v průměru 15 až 20 centimetrů sněhu. Především v horských oblastech se na cestách kvůli silnému větru tvoří sněhové jazyky. Silničáři na zimní provoz předělávají další techniku. "Na horách, zvláště ve vyšších polohách Jeseníků, kde sněžilo celou noc a je chladněji, se sníh drží a vlivem silného větru se mohou vytvářet sněhové jazyky," uvedla mluvčí Správy silnic Moravskoslezského kraje Simona Součková.

Mluvčí Ostravských komunikací Jiří Maléř řekl, že sypače kvůli hustému sněžení vyrazily do terénu okolo 02:00. "Silnice jsou aktuálně sjízdné, leží na nich vrstva soleného, rozbředlého sněhu. Dvanáct sypačů, které pracovníci Ostravských komunikací znovu přichystali, vyrazilo k údržbě ostravských silnic patnáct minut před druhou hodinou ranní. Technika je v terénu nepřetržitě," uvedl Maléř.

Také v horských oblastech Vsetínska napadlo přes noc deset až patnáct centimetrů sněhu. Sněží i v nižších polohách, silničáři tak po několika týdnech opět pracují v zimním režimu. Cesty udržované chemicky jsou mokré se zbytky sněhové kaše, vozovky ošetřené posypem pokrývá ujetý sníh. Kdo se vydá do kopců, musí s ním počítat, řekl jednatel Správy a údržby silnic Valašska Jaromír Kořistka.

V horských oblastech Královéhradeckého kraje napadla několikacentimetrová vrstva sněhu a teploty klesly pod bod mrazu. Všechny silnice ráno byly se zvýšenou opatrností sjízdné, vyplývá z dat silničářů. Na silnici 309 u Deštného v Orlických horách zhruba v 5:30 sjel autobus do příkopu, při nehodě nebyl nikdo zraněn, na místě ráno pokračovaly vyprošťovací práce. Na většině území hradeckého kraje bylo zataženo a foukal silný vítr. Hlavní silniční tahy byly suché a sjízdné bez omezení.

