Poblíž autobusového nádraží v centru Jablonce nad Nisou byl v garáži nalezen mrtvý muž. Policie zjišťuje jeho totožnost, okolnosti smrti by měla objasnit nařízená pitva. Na policejním webu o tom informovala mluvčí Vladimíra Šrýtrová. Policie dostala informaci o nálezu mrtvého mužského těla prostřednictvím tísňové linky 158 krátce před 15:00 od náhodných kolemjdoucích. "V dané věci byla nařízena soudní pitva, která by měla blíže objasnit okolnosti smrti a také co bylo její příčinou. V současné chvíli se případem zabývají jablonečtí kriminalisté," uvedla mluvčí. Server Denik.cz napsal, že mrtvého našli tři desetiletí chlapci, podle nich měl svázané nohy a neměl boty.

autor: ČTK | před 4 hodinami

