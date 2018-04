V dolech u Chomutova se vážně zranil muž, v pondělí na následky zranění zemřel

před 2 hodinami

V provoze Dolů Nástup Tušimice se vážně zranil muž, který v pondělí zemřel. Ke zranění došlo v neděli odpoledne, letecky byl transportován do ústecké nemocnice, řekl mluvčí Severočeských dolů Lukáš Kopecký. "Přestože byla zraněnému poskytnuta okamžitá první pomoc a následně byl letecky převezen do nemocnice v Ústí nad Labem, tak bohužel následkům svých zranění podlehl," uvedl Kopecký. Incident šetří Obvodní báňský úřad kraje Ústeckého se sídlem v Mostě. "Do skončení šetření se nebudeme k této záležitosti blíže vyjadřovat. Jsme ze ztráty našeho kolegy velice zarmouceni a chtěli bychom i touto cestou vyjádřit upřímnou soustrast jeho rodině a všem pozůstalým," uvedl Kopecký.

