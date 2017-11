před 1 hodinou

V automobilu, který spadl dopoledne v Děčíně do Labe, byl mrtvý člověk. Není jasné, zda byl mrtev už ve chvíli, kdy vozidlo sjelo do řeky. Hasiči vozidlo vytáhli pomocí jeřábu na břeh. Vůz v přístavu převezme policie. Nehodu ve čtvrti Rozbělesy nahlásil krátce před desátou na tísňovou linku očitý svědek události. Na místo vyjeli policejní potápěči, člun poříční policie a loď Povodí Labe s jeřábem. "Ve 12:14 bylo vozidlo v řece nalezeno a vytaženo jeřábem na loď. Uvnitř byl mrtvý člověk," řekl mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan. Případem se zabývá policie, která bude zjišťovat, proč vůz do řeky sjel.

