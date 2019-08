Rumburská nemocnice je v úpadku. Věřitelé mají na přihlášení pohledávek dva měsíce

Lužická nemocnice a poliklinika v Rumburku je v úpadku, rozhodl Krajský soud v Ústí nad Labem. Věřitelé teď mají dva měsíce na přihlášení svých pohledávek. Město Rumburk, jediný vlastník zadlužené nemocnice, vyjednávalo s Krajskou zdravotní o převzetí péče, k dohodě ale nedošlo a představenstvo zdravotnického zařízení požádalo minulý týden soud o jmenování insolvenčního správce.

Lužická nemocnice zajišťuje péči pro 55 tisíc obyvatel Šluknovského výběžku, od poloviny července je ale v insolvenci. Loňská ztráta zařízení dosáhla 52 milionů korun, na konci května už hospodaření nemocnice vykazovalo ztrátu dalších 18 milionů.

Podle seznamu závazků navíc dluží nemocnice dalších bezmála 40 milionů korun dodavatelům a pojišťovnám. Z nichž většina byla splatná před více než třemi měsíci.

Lužická nemocnice má 230 zaměstnanců a zatím zůstává v provozu, byť je kvůli dovoleným omezený. "Dnes jsme pouze oznámili, že od pátku 16. srpna do pondělí 2. září bude z provozních důvodů uzavřeno chirurgické oddělení a to jak lůžková část, tak ambulance," řekl ředitel Petr Dubravec. S prohlášením úpadku to podle něj nesouvisí, hlavním důvodem je nedostatek personálu kvůli dovoleným. Ani výpovědi podle něj zatím zaměstnanci ve větší míře nepodávají.

Krajská zdravotní byla připravena nemocnici převzít a zajistit péči za podmínky, že Rumburk uhradí ztráty z loňského a letošního roku. Město ale žádalo nejprve garance zachování péče. Žádná dohoda tak nebyla uzavřena.

Podle předsedy představenstva Jiřího Nováka je Krajská zdravotní připravena o převzetí nemocnice jednat se správcem a zároveň má plán, jak zajistit péči ve Šluknovském výběžku prostřednictvím děčínské a ústecké nemocnice. "Máme připravena i lůžka," uvedl již dříve Novák.

Vlastníkem Lužické nemocnice a polikliniky je město Rumburk, které za posledních 15 let do zařízení investovalo zhruba 200 milionů korun. V loňském roce bylo v Rumburku hospitalizováno 5260 pacientů, dalších bezmála 33 tisíc ošetřily ambulance. Výkony nemocnice v posledních letech klesají a ztráty se prohlubují, kvůli nejisté budoucnosti odcházejí lékaři i personál. Rumburské zastupitelstvo v červenci odmítlo uhradit další ztráty své nemocnice, pro město by to znamenalo zastavit na další dva roky veškeré investice.

Prohlášením úpadku podle rumburského starosty Lumíra Kuse (ANO) jednání o budoucnosti nemocnice pro město nekončí. "Dál budeme jednat s Krajskou zdravotní a zahrneme do toho také insolvenční správkyni. Naší snahou je zachování péče," řekl. Jednání budou podle něj pokračovat v příštím týdnu. Také mluvčí Krajské zdravotní Ivo Chrástecký potvrdil, že krajská společnost je připravena dál jednat o zajištění zdravotní péče ve Šluknovském výběžku.