Požár ve Vejprtech, při kterém zemřelo devět lidí, založil jeden z klientů domova

Na severu a východě České republiky bude v pátek opět sněžit, místy připadne od pěti do deseti centimetrů mokrého sněhu, který může lámat stromy a působit výpadky proudu. Komplikace lze čekat také v dopravě. Na svém webu to ve čtvrtek uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Jeho upozornění před novou sněhovou pokrývkou platí od pátečního ráno do večera až noci pro severní oblasti Ústeckého, Libereckého a Olomouckého kraje, severovýchod Královéhradeckého, Pardubického a Zlínského kraje a celý Moravskoslezský kraj.

Řidičům meteorologové doporučují, aby při cestování do těchto regionů sledovali dopravní zpravodajství a jezdili opatrně. Do hor by se neměli vydávat bez zimní výbavy, včetně sněhových řetězů.