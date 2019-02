Majitel radaru dostává 290 korun z každého přestupku. Teď zařízení někdo poškodil

Ve Varnsdorfu na Děčínsku někdo poškodil radar na měření rychlosti. Škoda je odhadnuta na 350 tisíc korun. Policie nyní zjišťuje, čím byl poničen. Měřicí zařízení patří soukromé firmě, která ho městu za poplatek pronajímá. Za každý zaznamenaný přestupek náleží pronajímateli 290 korun. Způsob úhrady je podle ministerstva vnitra v rozporu se silničním zákonem.

Případ poškozeného radaru v části Studánka policisté vyšetřují od neděle. "Na místě byly zajištěny stopy, které se budou odesílat na expertízu. Ta by měla upřesnit, čím byl radar poškozen," uvedla policejní mluvčí Petra Trypesová. Pachateli přečinu hrozí trest odnětí svobody do jednoho roku nebo pokuta.

Radary ve Studánce jsou v provozu od jara loňského roku. Ministerstvo vnitra při posuzování zákonnosti smlouvy města a soukromé firmy vycházelo z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Podle něj není přípustné, aby třetí osoba měla jakýkoli hmotný zájem na výsledcích měření stacionárního zařízení.

"Obec si tak může pronajmout od soukromých subjektů měřicí zařízení, nicméně částka placená za pronájem těchto zařízení nesmí být odvozena od výsledků měření stacionárního zařízení," řekl mluvčí ministerstva vnitra Jiří Korbel.

Město se do konce února musí k rozporu smlouvy se zákonem vyjádřit. "Pokud by však město nezjednalo v dané věci nápravu, bylo by ministerstvo vnitra nuceno přistoupit k uplatnění dozorových opatření, které mohou vést až k podání návrhu na zrušení předmětného usnesení příslušnému správnímu soudu," uvedl Korbel.

Pokud je soukromý subjekt hmotně zainteresován na výsledcích měření stacionárního zařízení, může tato skutečnost podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu vytvářet i pochybnost o zákonnosti celého přestupkového řízení, upozornilo ministerstvo vnitra.