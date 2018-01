Muž zatáhl dívku do lesa a bodl ji nožem, když se bránila. Pátrá po něm policie na Děčínsku

před 1 hodinou

Policisté pátrají po neznámém násilníkovi, který ve středu v Rumburku na Děčínsku zatáhl mladou ženu do lesa. Když se dívka bránila, bodl ji nožem, řekla policejní mluvčí Pavla Kofrová. Útok se stal ve středu v 6:30 ráno v Rumburku, když šla dívka na zastávku autobusu v Jiříkovské ulici. "Pachatel ji pod pohrůžkou použití bodné zbraně donutil jít do přilehlého lesa. V lese se dívka začala bránit, přičemž utrpěla bodné poranění na noze," uvedla Kofrová. Dívka se zřejmě zachránila tím, že na muže stříkla slzný sprej a následně utekla. Útočníkem je podle podle policie štíhlý muž ve věku 25 až 30 let, měl tmavé oblečení, na hlavě čepici a kapuci od bundy.

autor: ČTK | před 1 hodinou

Související

Hlavní zprávy