Po nárazu do stromu zemřeli na Litoměřicku tři mladí lidé, další dva jsou vážně zranění

před 5 minutami

Tři mladí lidé zemřeli dnes ráno při nehodě mezi Úštěkem a Zimoří na Litoměřicku. Další dva byli vážně zraněni, řekl agentuře ČTK krajský policejní mluvčí Daniel Vítek. Dvacetiletá řidička vyjela mimo silnici a narazila do stromu. Nehoda se stala kolem páté hodiny na silnici I/15. "Tři lidé zemřeli na místě," uvedl Vítek. Řidičku transportoval s těžkým zraněním do nemocnice vrtulník, vážná poranění utrpěl i další spolujezdec. Posádce auta bylo podle policie 18 až 26 let. Podle dopravního webu policie na místě nehodu stále vyšetřuje a provoz na silnici řídí kyvadlově.

