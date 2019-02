Na dálnici D8 se před tunelem otáčel autobus. Řídil jsem se navigací, hájí se šofér

Na dálnici D8 před tunelem Prackovice v Českém středohoří se otáčel patnáctimetrový autobus s německou registrační značkou. Na kamerách to zaznamenali dispečeři ze správy dálnice a oznámili to policii. Řidič své jednání odůvodňoval navigací. Hrozí mu až zákaz činnosti.

Autobus se otáčel z původního směru na Německo na směr Praha. Policejní hlídka, která na místo dorazila, zastavila autobus už znovu v původním směru, protože ten se stihl na stejném místě opět otočit. Šofér vozu se prý řídil navigací.

V autobuse přepravoval devět lidí, kteří cestovali touto mezinárodní dálkovou linkou do Berlína. Na místě se řidič podrobil dechové zkoušce na alkohol, jejíž výsledek byl negativní.

Za uvedené jednání řidiči ve správním řízení hrozí sankce od 5000 do 10 000 korun, zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku a sedm bodů do evidenční karty řidiče.