Kriminalisté vyšetřují smrt manželů v Teplicích, zřejmě šlo o vraždu

před 2 minutami

Ústečtí krajští kriminalisté vyšetřují smrt manželského páru. V rodinném domě v Teplicích byli manželé nalezeni dnes ráno. Zřejmě šlo o vraždu a sebevraždu. "Jedna z nejpravděpodobnějších verzí je, že se jednalo o vraždu a následnou sebevraždu," uvedla krajská policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. "V tuto chvíli jsme na počátku a s ohledem na rodinu nebudeme sdělovat žádné bližší informace," dodala. Poslední případ vraždy v Ústeckém kraji kriminalisté převzali před týdnem. Sedmatřicetiletý muž zastřelil v Chomutově na sídlišti o tři roky mladšího Roma, střelbě předcházela hádka. Oběť také najížděla do zaparkovaných aut. Soud poslal podezřelého do vazby. Obviněnému hrozí až 20 let vězení.

