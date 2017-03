Bývalý litoměřický soudce Jelínek půjde na 2,5 roku do vězení. Za korupci dostal trest už podruhé

před 6 minutami

Bývalý litoměřický soudce Ladislav Jelínek si odpyká 2,5 roku ve vězení za to, že za úplatky sliboval ovlivnění některých soudních řízení. Zaplatit by měl také peněžitý trest 90 000 korun. Rozhodl o tom Krajský soud v Praze. Obžaloba bývalého soudce vinila z toho, že přes prostředníka chtěl 380 000 korun od muže, kterého Jelínkův kolega Vlastimil Nedvěd soudil za uplácení cizinecké policie. Peníze měly zařídit příznivější trest. Další z bodů obžaloby ho vinil z převzetí nejméně 30 000 korun. Za úplatek sliboval, že u Nedvěda dohodne předčasné vrácení řidičského průkazu. Soud Jelínka poslal do vězení za podvod, zneužití a přijetí úplatku. Už jednou dostal za korupci tříletý podmínečný trest.

autor: ČTK