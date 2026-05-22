Sudetští Němci neslyšeli jen folklor. Demonstranti si pro ně připravili odlišné „vystoupení“

Reportér aktuálně.cz zachytil spory při letošním festivalu Meeting Brno. V centru města vyzpovídal účastníky i odpůrce akce.
Přestože před začátkem páteční akce nazvané Brno u jednoho stolu byl na místě přibližně stejný počet účastníků akce a protestujících proti ní, kterým se nelíbila účast sudetských Němců, po začátku se stoly zaplnily a celá řada lidí musela ještě stát. Aktuálně.cz zachytilo atmosféru setkání a mluvilo i s lidmi odlišných názorů.
Když se sejdou lidé u jednoho stolu, může se kolem toho vyvrbit opravdu mnoho věcí. Zvláště když je těch stolů více. Na brněnském Moravském náměstí jich bylo dokonce několik desítek. A kolem nich seděli často lidé, kteří se viděli třeba poprvé v životě. Nebylo divu. Větší část tvořili sudetští Němci, kteří přijeli do Brna vůbec poprvé v historii na své sudetoněmecké setkání.
Zatímco u stolů si mohli s úsměvem povídat se svými krajany nebo lidmi z Česka, kteří společné posezení a setkaní vítali, nemohli si nevšimnout, že pár metrů od nich jsou jejich kritici. Na transparentech měli nápisy, kterými dávali najevo, že nepovažují akci v Brně za správnou, a připomínali oběti druhé světové války. „Čtvrtého desátý 1941 byli popraveni tito Češi,“ znělo z megafonu demonstrantů, kteří následně četli jména popravených, kteří se stali obětí německého nacismu. „Čest jejich památce,“ neslo se náměstím po přečtení jmen těch, kteří ten který den zemřeli.
Řada přítomných lidí nejen z Brna, ale například i z Bruntálu, Uherského Brodu a dalších míst ale vysvětlovala, že svou účastí chtějí podpořit česko-německé usmíření, a kvitovali to, že se sudetoněmecké krajanské sdružení už několikrát omluvilo za rozpoutání druhé světové války a za všechno, co s ní souviselo. „V dnešní době bychom měli zahodit sváry a měli bychom se spolu bavit, protože jsme v jedné Evropě,“ říkal například mladík, který měl tričko s folklorními motivy a nápisem Moravané pro smíření.
Zakladatel festivalu Meeting Brno, v rámci kterého Němci přijeli, byl s atmosférou pátečního setkání spokojený. „Funguje to, každý, kdo sem přijde, může vidět tu radost, je tu spousta mladých, tancují tady, nádhera. Děláme to deset let, víme, co to udělá, když se lidé takto potkají a jsou spolu, osobní setkání je prostě pro nás nejvyšší hodnota,“ svěřil se Aktuálně.cz.