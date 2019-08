Vandas, Jakl a další. Kraj podpořil "vlastenecké" setkání dotací, teď ji chce vrátit

Středočeský kraj bude požadovat vrácení padesátitisícové dotace na uspořádání sobotního vlasteneckého setkání v Příčovech na Příbramsku. Podle hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) organizátoři kraj v žádosti uvedli v omyl. Hejtmanka uvedla, že akce nebyla pouhou zahradní slavností k výročí vysvěcení kaple. Stala se podle ní setkáním názorových proudů, s nimiž se, jak uvedla, absolutně neztotožňuje a od nichž se osobně distancuje jako občan i jako politik. Jeden z pořadatelů Petr Hampl řekl, že neví, jaké názorové proudy má hejtmanka na mysli.

Setkání, kterého se zúčastnili například předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáš Vandas, protiislámský aktivista Martin Konvička, někdejší tajemník bývalého prezidenta Václava Klause Ladislav Jakl či poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD), organizovala majitelka tamního zámeckého areálu Alice Tomková spolu s Hamplem, který sestavoval program.

Dnes jsem se na pozvání sociologa Petra Hampla zúčastnil vlasteneckého setkání na zámku Příčovy, které organizoval Spolek přátel bílého heterosexuálního muže. Potkal jsem se tam se zajímavými lidmi, mj. Ladislav Jakl, Benjamin Kuras, Lenka Procházková, Michal Semín, Jaroslav Foldyna, Jaroslav Bašta, Martin Konvička, Alexander Tomský, Vladimír Kapal a Soňa Zikmundová ze Svobodného rádia, pplk Ivan Kratochvíl a další. Přednesl jsem krátkou zdravici a celkově to byla zajímavá akce v příjemné atmosféře. Zatímco v Praze bylo extrémně teplo, tady bylo i přes déšť fajn. 🙂 Zveřejnil(a) Tomáš Vandas dne 10. August 2019

Akci podle Lidových novin (LN) poznamenala rozmíška s aktivisty s duhovými vlajkami, kteří její konání označili za fašistickou hrozbu. Účastníci setkání po nich házeli jablka, uvedly LN.

V žádosti o dotaci stojí, že jde o zahradní slavnost k výročí vysvěcení kaple svatého Vojtěcha v Příčovech, která bude zároveň chápána jako vlastenecká. Pořadatelé uvedli, že se chtějí každý rok věnovat jinému tématu, letos to měl být Mezinárodní den původního obyvatelstva, připadající na 9. srpna.

Pokorná Jermanová připomněla, že kraj poskytuje podporu z Fondu hejtmana každoročně desítkám žadatelů a jde o obce, instituce, sdružení i soukromé subjekty. Fond tak podle ní podporuje mnoho společenských, kulturních či sportovních akcí. "Není však naším cílem cenzurovat obsah těchto akcí. Rada schvaluje předložené projekty v dobré víře," dodala hejtmanka.

Organizátor uvedl kraj v omyl, míní hejtmanka

"V demokratické společnosti sice mají mít své místo všechny názorové proudy, ale v tomto případě nás organizátor akce ve své žádosti uvedl v omyl, a proto budeme požadovat vrácení dotace," napsala hejtmanka. Dodala také, že v době schvalování žádosti byla na mateřské dovolené.

Hampl řekl, že neví, co má Pokorná Jermanová na mysli. Na akci podle něj vystoupilo zhruba dvacet řečníků včetně docentů a profesorů z univerzit či významných spisovatelů. "Nevím, jestli to lze nazvat nějakým proudem. Snažil jsem se naopak panely sestavit tak, aby to bylo vyvážené, aby proti sobě seděli lidé různých názorů a trochu se to střetávalo," dodal.

Organizátoři v žádosti avizovali mši, přednášky a kulturní program. Setkání mělo podle nich vyznít jako den ctění tradic, respektu k minulým generacím a také jako den v duchu národního obrození.

"Ve velkých městech je intelektuálních počinů mnoho, na vesnici toto není. Proto chceme autory různých společenských knih a statí (napříč společenským a politickým spektrem, prostě bez nějakého úzkého vyhranění) do Příčov každoročně zvát a vytvořit tento 'salón' pro nejširší veřejnost a 'salón' pod otevřeným nebem," uvedli.