U Prahy řádí gang lupičů. Nepište na sociální sítě, že jedete pryč, nabádá policie.

V okolí Prahy stoupl počet vloupání do rodinných domů, především v Jesenici, Kamenici a okolí. Lupiče zajímají peníze a šperky a na svědomí mají už desítky případů. Podle policie má vloupání na svědomí dobře organizovaná skupina pachatelů. Na žádost starostů policie místy posílila hlídky.

Jsou to zkušení zloději, kteří se pohybují velmi rychle a jsou sportovně zdatní, uvedla v pondělí policie. Na svědomí mohou mít kolem 120 vloupání, jež se odehrávají zpravidla mezi 16:00 a 22:00 po vypáčení francouzských oken a účastní se jich vždy několik pachatelů. Skupina se vyhýbá konfrontaci s majiteli domů, i díky tomu při incidentech dosud nebyl nikdo zraněn.

Policie po zlodějích pátrá a posílila hlídky v terénu. "Pachatelé dosud nejsou vypátráni, aktuálně vyhodnocujeme všechny získané poznatky a stopy," uvedl náměstek středočeského policejního ředitele Jan Krejčí. Vyhodnocují i starší případy.

V Jesenici v pondělí s policií o bezpečnostní situaci jednalo kolem 50 starostů či místostarostů, přijeli mimo jiné zástupci Velkých Popovic, Říčan, Průhonic, Babic, Doubku, Sulic, Kostelce u Křížků, Zvánovic, Louňovic, Petrova, Petříkova či Popoviček.

Obyvatel přibývá, policistů nikoli

Starosta Jesenice Pavel Smutný (za STAN) poukázal na to, že narůstá počet obyvatel regionu, ale počet policistů je pořád stejný, nebo dokonce klesá. Vedení středočeské policie by podle něj mělo také motivovat policisty, aby neodcházeli za lepšími podmínkami do Prahy.

Jenom v Jesenici bylo podle Smutného vykradeno 15 rodinných domů, v jediném dni mohou zloději vyloupit až pět nemovitostí. Vybírají si hlavně domy u lesa, poblíž volných prostranství nebo zarostlých pozemků. "Vyzvali jsme majitele pozemků, které byly dlouhodobě zarostlé, aby si je posekali," dodal. Například v Osnici si už kvůli nájezdu zlodějů najali bezpečnostní agenturu.

Počty případů vykradených domů se začaly zvyšovat od září především na území Prahy-venkov jih, která zahrnuje část okresů Praha-východ a Praha-západ. Středočeská policie zřídila kvůli sérii vloupání speciální tým. Zabývá se jak samotnou analýzou všech případů, tak i preventivními a operativními opatřeními.

Nejvíce vloupání je evidováno v Jesenici a Kamenici

Středočeská policie řešila do letošního listopadu bezmála 700 případů vloupání do rodinných domů napříč všemi územními odbory. Na Praze-venkov jih byl počet těchto případů od počátku roku do listopadu přes 150, přičemž největší nárůst byl zaznamenán právě od září, a to 80 případů.

"Nejvíce dotčenými jsou obce a lokality spadající pod obvodní oddělení Jesenice a Kamenice. Na každém z těchto území eviduje policie kolem tří desítek vloupání do rodinných domů," řekla už dříve policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Policie žádá obyvatele dotčených lokalit, aby na linku 158 neprodleně hlásili pohyb cizích osob, vozidel nebo nestandardní jednání. Zároveň nemají sdělovat, kdy jsou mimo domov, a to ani prostřednictvím sociálních sítí. Policie také radí, aby lidé používali alarmy a další bezpečnostní systémy, pokud je jimi jejich dům vybaven.