Řádění zlodějského gangu ustalo. Děti se ale stále bojí chodit domů, říkají místní

Zatímco v listopadu gang zlodějů vyloupil během pár minut i několik domů, od začátku nového roku policie neví ani o jediném případu. Nejpostiženější oblasti po setmění hlídá zvýšený počet policistů. Někteří obyvatelé však přiznávají, že se stále bojí. Na své domy instalují kamery a alarmy, jiní si dokonce najali bezpečnostní agenturu.

"Nechcete tady parkovat, že ne?" přichází k automobilu reportérů Aktuálně.cz muž z bezpečnostní agentury, který hlídá jednu z vil ve Velkých Popovicích. "To je soukromý pozemek. Měl bych průšvih, kdybych vás tady nechal stát. Dejte to na druhou stranu cesty," vysvětluje muž, přestože se jedná o veřejnou komunikaci bez jakékoliv značky či zákazu zastavení. Vzápětí hned odchází za zděný plot rozlehlého pozemku s vilou, kterou střeží.

Tak důkladně zabezpečené své obydlí ve vilové čtvrti ostatní nemají. Ani oni však bezpečnost nepodceňují, řada z domů je osazená několika kamerami, které snímají okolí snad ze všech úhlů. Podobné to je i v kousek vzdálené Osnici, která je součástí Jesenice, kde má mnoho domů na plotě upozornění, že je hlídá fyzická ostraha.

Lidé jsou v těchto městech zvlášť pozorní. Právě Jesenice je pravděpodobně nejpostiženějším místem řádění zlodějského gangu. "V listopadu a prosinci bylo na území našeho města vykradeno celkem patnáct rodinných domů," vypočítává starosta Jesenice Pavel Smutný (STAN). Celkem policie skupinu zlodějů podezřívá až ze 120 vloupání.

Gang neváhal krást i během Štědrého dne a silvestrovské noci. Do nového roku ale jako by si snad zloději dali předsevzetí, že už loupit nebudou. "Těžko lze předpokládat, čím to je. Může to být důsledek toho, že se pachatelům dostala do povědomí preventivní opatření, která jsme v rámci policie přijali," říká mluvčí policie Zdeněk Chalupa.

Zvlášť v Osnici byla výrazně zvýšená přítomnost policie v pozdně odpoledních a večerních hodinách jasně viditelná. Právě tato vesnice byla častým cílem zlodějů. Už na první pohled je zřejmé proč. Stojí tu řada luxusních vozů, několik rozlehlých domů s trochou fantazie připomíná spíše zámek než běžné obydlí. Večer zde na malém prostoru hlídkují až tři policejní vozy.

"To víte, že se bojíme"

I přes jejich přítomnost a to, že aktivita zlodějů po Novém roce ustala, někteří občané přiznávají, že mají strach. "To víte, že se bojíme. Snažíme se alespoň důsledně zamykat," vysvětluje na procházce se svým předškolním synem jedna z jesenických matek.

Jiní dávají najevo, že si z toho, že jsou jejich obce častým terčem lupičů, příliš mnoho nedělají. "Já mám pro strach uděláno. Večer nás tu hlídá policie, takže jsme tady v bezpečí," říká další místní, který venčí psa, a následně mizí za branou jedné z vil.

Strach má naopak starší žena, která se o berlích prochází vilovou čtvrtí Velkých Popovic. A to i přesto, že si myslí, že ona se cílem zlodějů nestane. "My nejsme tak bohatí, zloděje budou asi spíše zajímat takovéhle baráky," říká s ironickým úsměvem a ukazuje na jednu z velkých vil, kterých je zde hned několik.

Elektronika je nezajímá, berou šperky a peníze

Právě obyvatelé Velkých Popovic, sdružení do spolku Nové Habří, se v otevřeném dopise obrátili na policejního prezidenta Jana Švejdara. Rozhodli se tak učinit poté, co gang vykradl jednoho z jejich sousedů a zároveň kamarádů.

"Jeho dům je uprostřed obce mezi dalšími domy, ve kterých byli lidé. I po ulici se pohybovali lidé. A v tu chvíli ho uprostřed obce vykradli," překvapila drzost pachatelů Richarda Unruha, člena spolku Nové Habří.

"Zloději vnikli do domu oknem, rozsvítili si, otevřeli veškeré zásuvky a skříňky, veškerý majetek vyházeli na zem, ukradli cennosti, šperky, peníze a zmizeli. Jsou velmi zkušení, okno nijak zvlášť nepoškodili. Evidentně velmi dobře znají jejich zavírací mechanismus," popisuje Unruh vykradení svého souseda.

To, co si z domu zloději odnesli, zcela zapadá do toho, na co se gang zaměřuje. Z vykradených objektů obvykle neodnáší nejhodnotnější věci jako třeba televizory či jinou hodnotnou elektroniku. "Kradou pouze to, co jde dát do kapes a s čím se dobře utíká. Většinou jde tedy o hotovost, šperky a jiné cennosti," vysvětluje starosta Smutný.

Zloději zaslepí kamery a uspí psy

Zjevně jde o zkušenou skupinu zlodějů, o čemž svědčí nejen to, že se je policistům stále nepodařilo dopadnout. "Během tří pěti minut nemovitost dokonale proskenují, odpojí alarmy, zaslepí kamery, případně uspí psy a zmizí," říká Unruh, který jako člen spolku pravidelně hovoří s občany Velkých Popovic.

Přestože všichni oslovení obyvatelé pociťují, že policie v nejpostiženějších místech posílila hlídky a dělá všechno pro zajištění bezpečnosti místních, někteří připouštějí, že občas se necítí úplně dobře. "Nemáme dobrý pocit, když odjíždíme z domu a vracíme se až v podvečer, kdy se obáváme, že bychom takovou skupinu mohli potkat. Některé děti se bojí příchodu ze školy, když doma ještě nejsou rodiče. Je to velmi nekomfortní situace," připouští Unruh.

Po případném dopadení pachatelů si ale přece jen něco pozitivního z řádění zlodějů dotčená města odnesou. Krádeže totiž na mnoha místech utužily sousedské vztahy. Někteří sousedi se ani po dlouhých letech žití vedle sebe pořádně neznali, což se teď v důsledku negativních zážitků změnilo. Nyní si navzájem pomáhají a kromě svého majetku se snaží dávat pozor také na obydlí jiných.