před 2 hodinami

Při čelním střetu linkového autobusu číslo 363 s osobním autem se dnes v 18:45 na silnici mezi Modleticemi a Herinkem u Prahy lehce zranilo pět lidí. ČTK to řekl policejní mluvčí Zdeněk Chalupa. V autobuse, který jel do Prahy na Opatov, podle něj byli dva cestující a řidič. V osobním autě jeli další tři lidé. "Řidička osobního automobilu z dosud nezjištěných příčin přejela do protisměru, kde se střetla s autobusem," řekl Chalupa. Příčina nehody je předmětem vyšetřování, stejně tak míra zavinění jednotlivých účastníků, doplnil mluvčí.

autor: ČTK

