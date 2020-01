Pacient ve slánské nemocnici napadl v noci personál, ochranka ho postřelila do nohy

Teplický soud zamítl návrh bývalého hejtmana a ministra zdravotnictví za ČSSD Davida Ratha o umístění do výkonu trestu do oddělení s nižším stupněm zabezpečení. Rath loni v říjnu nastoupil k sedmiletému výkonu trestu za korupci do vazební věznice v Teplicích.

Jeho obhájce Roman Jelínek uvedl, že s klientem zváží podání ústavní stížnosti. Rath se dnešního veřejného zasedání nezúčastnil. Jedním z důvodů, proč žádal o přeřazení, podle advokáta bylo, že by rád pracoval jako lékař nebo zdravotník, což nyní nemůže.

Soud dospěl k závěru, že návrhu nelze vyhovět, rozhodnutí ředitele teplické věznice do umístění zařízení s vysokým stupněm zabezpečení odpovídá zákonu.

"Na rozdíl od odsouzeného (soud) nemohl odhlížet od vysoké společenské závažnosti trestné činnosti, pro kterou mu byl nyní vykonávaný citelně dlouhý trest uložen," uvedla soudkyně Lucie Yakut.

"Vězeňská služba rozhodla správně, rychle, nicméně šlo to poněkud na úkor kvality, a to z toho důvodu, že neměla dostatek podkladů," uvedl Jelínek. "Zdravotníků je ve vězeňské službě velký nedostatek," zdůraznil.

Návrh na přeložení do oddělení s nižším stupněm zabezpečení podal Rath 25. listopadu. Obhájce v předneseném návrhu zdůraznil, že při rozhodování o zařazení do konkrétního typu věznice nelze hodnotit pouze délku trestu. Rath nebyl doposud soudně trestán, nebyl odsouzen za násilný trestný čin a během osmnáctiměsíční vazby nebyl nikdy kázeňsky trestán, naopak několikrát byl kázeňsky odměněn.