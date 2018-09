před 2 hodinami

Nymburk vybral návrh na novou lávku přes Labe. Vítězem se stala firma Stráský, Hustý a partneři. Jejím jednatelem a zároveň autorem návrhu je projektant Jiří Stráský, autor původní lávky, kterou město nechalo strhnout, protože byla v havarijním stavu. Stráský navrhoval také lávku v Praze-Troji, která se zřítila do Vltavy. Odborná porota vybírala z šesti návrhů. Nová lávka bude mít obloukovou konstrukci, bude o metr širší než původní. Cenově by se měla stavba vejít do 40 milionů korun, přesnou cenu ale určí až detailní projekt, který teď firma musí zpracovat. Nová lávka by mohla stát v roce 2020.