Nymburk chce co nejrychleji odstranit lávku přes Labe, vyhlásil zjednodušenou zakázku

Město plánuje uzavřený můstek odstranit v příštích týdnech. Jedná se o stavbu projektanta, který stál i za zřícenou lávkou v Praze-Troji. Lidé nyní Labe přecházejí přes železniční most nebo hydroelektrárnu.

Nymburk - Nymburk vyhlásí podlimitní zjednodušenou zakázku na demolici lávky přes Labe, která je ve špatném stavu a hrozí zřícením. Náklady na demolici se odhadují na deset milionů korun, městu se již hlásí firmy, které mají o demolici zájem. Samotná demolice by se měla uskutečnit v řádu týdnů.

Lávku město uzavřelo kvůli špatnému stavu v prosinci, v červnu pak plavební správa zastavila s okamžitou platností provoz lodí na Labi pod lávkou, město také uzavřelo prostranství na obou březích. Nymburská lávka je stejné konstrukce a od stejného projektanta jako lávka v Praze-Troji, která se zřítila do Vltavy. Technici z Kloknerova ústavu nymburskou lávku zkoumali od května a nepotvrdili její úplnou bezpečnost.

Zastupitelé ve čtvrtek jednohlasně schválili vyhlášení architektonické soutěže na stavbu nové lávky. Výsledky soutěže by měly být známé v září, náklady na soutěž přesáhnou jeden milion korun. Firma, jejíž návrh vybere odborná porota, dostane za úkol zpracování projektové dokumentace, která by mohla být hotová v polovině příštího roku.

Podle vedoucího odboru rozvoje a investic Bohumila Klicpery se na město již nyní obracejí firmy, které by měly o provedení demolice zájem. "Z 60 procent bude při vyhodnocování soutěže hrát roli cena, zbytek pak termín provedení. Termín snesení lávky do vodního toku a co nejrychlejší odstranění z plavební cesty je ale důležitý," řekl Klicpera.

Podle vedení města je zároveň možné, že se v příštím roce podaří postavit provizorní lávku, jež by se zavěsila na sousední most, který využívají auta. Na konečné rozhodnutí bude mít ještě vliv Ředitelství silnic a dálnic a krajský úřad.

Lidé nyní musejí přecházet Labe přes železniční most nebo hydroelektrárnou, což znamená víc než kilometrovou cestu navíc. S uzavřenou lávkou sousedí most pro auta, přes nějž kvůli bezpečnosti nelze průchod umožnit. Od 15. ledna navíc město zavedlo bezplatnou autobusovou dopravu mezi náměstím Přemyslovců a Zálabím na druhé straně řeky. Lidé mohou jezdit autobusem zdarma mezi zastávkami Nymburk, Zálabí PVT a Nymburk Náměstí.