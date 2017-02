Muž se popral s policisty a skočil do Labe, prý byl postřelen

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Psychicky nemocný muž se v pondělí večer v Mělníku popral s policisty, kteří ho převáželi do léčebny. Podle serveru Novinky.cz policisté muže postřelili a on pak skočil z mostu do Labe. "Při převozu pacienta do psychiatrické léčebny došlo v sanitním vozidle k potyčce. Jelikož je případ na samotném začátku, nebude policie v tuto chvíli poskytovat z taktických důvodů bližší informace," uvedla policejní mluvčí Jana Šteinerová. Potvrdila pouze to, že pacient po potyčce skončil v řece, odkud ho policisté následně vytáhli. "Není ohrožen na životě," dodala.

autor: ČTK