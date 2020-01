Gang dál vykrádá domy kolem Prahy. Chybí tu stovky policistů, říká starosta Jesenice

Jesenice u Prahy se kvůli sérii vloupání do rodinných domů obrátila se žádostí o pomoc na ministra vnitra Jana Hamáčka. V otevřeném dopise ho požádala o zvýšení počtu policistů v oblastech kolem Prahy. K výzvě se podle starosty Jesenice Pavla Smutného připojilo pět desítek starostů. Hamáček reagoval, že policie maximálně posílila stavy a dělá vše pro dopadení pachatelů.

Organizovaná skupina má na svědomí přes 120 vloupání. Zajímají ji drobné cenné věci, hlavně peníze a šperky, které se vejdou do batohu. Jde o zkušené zloděje, kteří se pohybují velmi rychle a jsou sportovně zdatní. Starosta Smutný v dopise připomněl, že v uplynulých dvou měsících zaznamenali jenom v Jesenici minimálně 15 případů, přímo na Štědrý den byly vyloupeny čtyři nemovitosti v části Horní Jirčany.

Podle starosty chybějí v regionu stovky policistů a jen na území policejního obvodu Praha-venkov jih (zahrnuje část okresů Praha-východ a Praha-západ) je 75 neobsazených tabulkových míst. "Žádám vás tímto o podniknutí účinných kroků k navýšení počtu policistů v našem regionu. Zároveň vás žádám, aby nedošlo k rušení žádných služeben," stojí v dopise adresovaném Hamáčkovi.

Podle vnitra však kriminalisté dělají maximum. "Policie v regionu maximálně posílila počet policistů a dělá vše, aby pachatele dopadla a ochránila majetek občanů," tlumočila Hamáčkovo vyjádření Hana Malá z tiskového odboru vnitra.

Středočeští kriminalisté zřídili kvůli sérii vloupání speciální tým a v pondělí se vedení krajské policie sešlo v Jesenici se zástupci zhruba 50 obcí. Přijeli mimo jiné zástupci Velkých Popovic, Říčan, Průhonic, Babic, Doubku, Mnichovic, Sulic, Kostelce u Křížků, Zvánovic, Louňovic, Petrova, Petříkova či Popoviček. Podle místostarosty Jesenice Martina Kuruce (ODS) jsou starostové spokojeni jen částečně, protože gang zatím nebyl dopaden.

Zloději si počínají velmi rychle a stačí jim pár minut na to, aby zmizeli. Mohou se vloupat i do několika budov po sobě. Škoda se pohybuje od 10 000 do 200 000 korun, v jednom případě ale přesáhla pět milionů. Pouze jednou majitelé domu zloděje překvapili a ti z místa utekli.