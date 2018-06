Jermanová chtěla odvolat opozičního zastupitele, pak couvla. ODS už si udělala pořádek, tvrdí

Zastupitelstvo na pondělním zasedání neodvolalo Michaela Pánka z finančního výboru. Hejtmanka jen chtěla, aby si ODS udělala "doma pořádek".

Praha - Hejtmanka Jaroslava Jermanová po kritice couvla ze svého požadavku, aby byl z finančního výboru Středočeského kraje odvolán opoziční zastupitel za ODS Michael Pánek. Tomu Jermanová vyčítala zejména to, že ve svých kritických projevech používal slova jako "krádež" a nepřímo tak podle ní obvinil některé úředníky, aniž by k tomu měl důkazy.

Zastupitelstvo nakonec o tomto odvolání, které hejtmanka navrhla v dubnu, vůbec nehlasovalo. Na případ v pondělí upozornil server iRozhlas.

Právě zveřejnění návrhu v médiích vedlo podle opoziční ODS k tomu, že k výměně Pánka nakonec nedošlo. Šlo by totiž o první odvolání člena výboru z důvodu kritiky koalice od roku 1989.

"My jsme se obávali toho, že to nastane. Pokládali bychom to opravdu za bezprecedentní krok. Tím by úplně základní pravidla demokracie dost utrpěla," řekl k tomu Aktuálně.cz zastupitel za ODS Martin Kupka.

Jermanová ale tvrdí, že hlasování o Pánkovi z jejího pohledu už nebylo třeba. Po ODS prý pouze žádala, aby si "udělala pořádek". "Vypadá to, že si s ním promluvili, protože dnes vystupuje mnohem mírněji," řekla redakci Jermanová.

Pánek se ale proti těmto obviněním hájí. "Pokud tady vidím nehospodárnosti a vidím tady velké nehospodárnosti, tak to jako opoziční zastupitel musím kritizovat," vysvětlil. Zastupitelstvo jej podle jeho slov chtělo odvoláním z finančního výboru odříznout od informací.

Pánek kritizoval například nevýhodné úvěry Středočeského kraje či hospodaření Krajské správy a údržby silnic. Podle hejtmanky ale proběhl řádný audit, ve kterém nebylo shledáno žádné pochybení. Zastupitelé ale obdrželi pouze začerněnou verzi dokumentu, ze které nejsou schopni vyčíst odpovědi na zadání auditu.

"Vyzvali jsme k tomu, ať zpracovatel toho auditu předloží zastupitelům podobu relevantní, ne tu začerněnou verzi, která vzbuzuje jenom pochybnosti," doplnil Kupka. Vedení kraje prý přislíbilo, že požadované dokumenty na dalším zasedání zastupitelstva předloží.