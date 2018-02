Po Středočeském kraji půjde cestovat na jednu jízdenku. Integrace má být hotova v roce 2019

před 3 hodinami

Celý proces slučování veřejné linkové dopravy začal už na počátku 90. let.

Praha - Železniční doprava na celém území středních Čech by měla být zapojena do jednotného systému s Prahou od letošního prosince. U autobusů je situace složitější, jedná se s dopravci o obnově odbavovacích systémů a řeší se kapacita a počty řidičů. S dokončením integrace autobusové dopravy se počítá do konce příštího roku, oznámil ředitel příspěvkové organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) Pavel Procházka.

Slučování autobusové dopravy, které umožňuje jednodušší cestování na jednu jízdenku, letos pokračuje na Nymbursku a Kolínsku, propojena má být oblast Lysé nad Labem s Mladou Boleslaví. Pokračovat by se mělo i směrem na Zásmuky a Uhlířské Janovice včetně spojení se Sázavou. Řešit se má i propojení Prahy s Berounem, Hořovicemi, Zdicemi a částečně napojení přes Hořovice na Příbram. "Pevně doufáme, že se nám do konce příštího roku podaří tu integraci dokončit," uvedl Procházka.

Připomněl, že masivní sjednocování železniční dopravy začalo loni na Roudnicku v Ústeckém kraji, pokračovalo na Nymbursku a Benešovsku a letos v únoru byl dokončen prstenec kolem Prahy díky připojení Berounska, Příbramska a Rakovnicka. Od 1. července by podle Procházky mohla být železniční doprava integrována na úrovni hranic středních Čech a s prosincovými změnami jízdních řádů má celý proces postoupit za hranice regionu do spádových center, jako jsou Tábor, Turnov, Rokycany a podobně.

Procházka připomněl, že zapojení větších celků do jednotného systému začalo v rámci pilotního projektu v roce 2015 na Mělnicku a Neratovicku. "Ukázalo se, že je to správná cesta, počet cestujících narostl zhruba o 30 procent proti původnímu stavu. Takže od toho jsme se odrazili," uvedl.

Celý proces slučování veřejné linkové dopravy však začal mnohem dříve, na počátku 90. let, kdy se postupně rozpadaly původní ČSAD. Problém byl podle Procházky s financováním a reálně hrozilo, že kvůli úspoře nákladů dopravců budou muset cestující přestupovat na hranici s Prahou. Hlavní město v roce 1993 zřídilo příspěvkovou organizaci Ropid, která dostala na starost organizování přeshraniční spolupráce a zároveň organizování jízdních řádů na území hlavního města.

Kromě autobusů se do integrace zapojily i vlaky a kolem roku 2000 už celý systém zejména v okresech Praha-východ a Praha-západ fungoval poměrně rozvinutě. Problémy se podle Procházky objevily v letech 2010 a 2011, kdy se integrace zastavila. Kolem roku 2013 proto zasedly expertní týmy obou krajů a začaly připravovat vznik jednotného systému v podobě, jak funguje nyní.