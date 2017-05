před 33 minutami

Vážná nehoda zkomplikovala v pondělí odpoledne dopravu na dálnici D6 u Lubence na Lounsku. Motocyklista utrpěl středně těžké poranění a vrtulník ho přepravil do traumacentra fakultní nemocnice v Plzni. Uvedl to krajský mluvčí ústecké záchranné služby Prokop Voleník. Nehoda se stala zhruba v 15:30. "Motocyklista narazil do auta, které jelo před ním," uvedla mluvčí policie Veronika Hyšplerová. Okolnosti nehody policie prošetřuje. Zhruba padesátiletý motocyklista má zlomenou ruku a je u něj podezření na vnitřní poranění břicha a poranění pánve.

Související články