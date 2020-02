Dálnici D10 uzavřela hromadná nehoda téměř třiceti aut, na místě je deset zraněných

Na 66. kilometru dálnice D10 poblíž Březiny na Mladoboleslavsku havarovalo podle předběžných informací hasičů 27 vozů. Na místě je nejméně deset zraněných, uvedli hasiči na Twitteru. Všechna zranění jsou lehká. Dálnice byla v obou směrech uzavřena, tvořily se kolony. Provoz ve směru na Prahu se podařilo obnovit před 21:30.

Na místě zasahují záchranné složky i evakuační autobus z Mladé Boleslavi, který poslouží lidem z havarovaných vozů. "Účastníků nehody je zhruba přes 30," uvedla mluvčí hasičů Tereza Fliegerová. Podle ní pod mostem u dálnice hořely pneumatiky. Hustý kouř mohl způsobit, že řidiči náhle ztratili orientaci.

Další příčinou nehody mohlo být i nepřizpůsobení jízdy stavu vozovky, večer místy v regionu pršelo. Okolnosti hromadné havárie vyšetřují policisté.

Požár pod mostem je zlikvidován. Na místě je zatím deset zraněných osob. Přes tricet účastníků nehody. Počet vozidel je nyní 27. pic.twitter.com/kxlvH9ym2H — HZS ScK (@HZS_ScK) February 1, 2020

Záchranáři na místě měli tři posádky z Libereckého kraje a jednu ze středních Čech. Podle mluvčího libereckých záchranářů Michaela Georgieva tři zraněné odvezli na traumatologickou ambulanci liberecké nemocnice, dva k ošetření do nemocnice v Jablonci, jednoho do Turnova a dva do Mladé Boleslavi.