Dálnice D6 je opět průjezdná, po nočním bourání mostu auta jezdí ve dvou pruzích

Dálnice D6 mezi Tuchlovicemi na Kladensku a Novým Strašecím na Rakovnicku byla v neděli ráno otevřena po noční uzavírce, kterou si vyžádalo bourání mostu. Informovalo o tom ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Uzavírka v dopravě nezpůsobila komplikace a byla bez problémů, řekl mluvčí středočeské policie Pavel Truxa. Uzavírka začala v sobotu v 19:00 a skončila dnes v 9:30. "Žádné problémy nebyly hlášeny," uvedl Truxa. Stavbaři při uzavírce bourali most přes dálnici, který spojuje obce Stochov a Čelechovice. V místě bude kvůli dokončovacím pracím doprava svedena v obou směrech do jednoho jízdního pruhu. Omezení by mohlo skončit v pondělí dopoledne.

autor: ČTK | před 2 hodinami