Autobus s dětmi narazil na Mělnicku do nákladního auta, zemřela učitelka

Při nehodě nákladního auta a autobusu se školáky u Nové Vsi na Mělnicku dnes zemřela jedna žena a 11 lidí se zranilo. Mrtvou je učitelka z autobusu. Lehce zraněných je devět dětí a druhá učitelka, řidič autobusu byl zraněn vážně. Silnice I/16 je v úseku mezi kilometry 31 a 41 zavřená v obou směrech. Očekává se, že bude otevřena v 17:00.

Nehoda, při které podle prvotních informací autobus naboural zezadu do nákladního vozu, se stala na silnici kousek od kruhového objezdu, kde se sjíždí na teplickou dálnici D8. Řidič autobusu zůstal po havárii ve voze zaklíněný, s jeho vyproštěním pomáhali hasiči.

Dechová zkouška u něj neukázala přítomnost alkoholu. "Příčinu a další okolnosti nehody policisté vyšetřují," uvedla policejní mluvčí Markéta Johnová.

Učitelka, která zemřela, seděla na předním sedadle. "Přivolaný lékař na místě konstatoval smrt, její zranění byla neslučitelná se životem," uvedla mluvčí středočeské záchranky Petra Effenbergerová.

Podle dostupných informací byly v autobusu děti starší deseti let, které se vracely ze školního výletu. Česká televize uvedla, že v autobuse jelo 45 školáků. Ve směru na Velvary i ve směru na Mělník se na silnici tvoří kolony, na místě pokračuje odstraňování havarovaných vozů a úklid silnice. Podle policejní mluvčí by silnice měla být otevřena kolem 18:00 po odstranění následků dopravní nehody.

Řidič byl s vážnými zraněním po nezbytné péči převezen do pražské vinohradské nemocnice. Děti měly podle mluvčí záchranky převážně pohmožděniny a lehčí poranění, po ošetření na místě byly přepraveny do pražských nemocnic Motol, Bulovka a v Krči. Druhou pedagožku s lehkými zraněními převezli záchranáři též do nemocnice. Na místě zasahovalo pět posádek záchranářů a k tomu ještě lékař.

Autobus podle nápisu na karoserii zřejmě patří společnosti Zeas Lysice, vyjádření společnosti zjišťujeme.

Nehoda autobusu se ve čtvrtek stala také u Břeclavi. Při srážce autobusu, dodávky s návěsem a osobního auta se tam lehce zranilo šest lidí.