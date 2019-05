Šéfkou Čapkova památníku zvolili snachu radního. Je to velmi podezřelé, říká spolek

Společnost Ferdinanda Peroutky poslala v pondělí otevřený dopis hejtmance Středočeského kraje Jaroslavě Jermanové Pokorné (ANO) kvůli nové ředitelce památníku Karla Čapka ve Staré Huti Alici Seidlové, která za podezřelých okolností stanula v čele památníku. V dopise hejtmanku žádají, aby zveřejnila rozvojovou koncepci nové ředitelky. Koncepce totiž byla součástí podkladů pro výběrové řízení, takže by ji veřejnost měla mít šanci posoudit. Seidlová na postu vystřídala Kristinu Váňovou, která ve funkci skončila po téměř 25 letech.

"Se znepokojením jsme v médiích zaregistrovali informace o výsledku výběrového řízení provedeného odborem kultury Středočeského kraje na pozici ředitele/ředitelky Památníku Karla Čapka," píše v otevřeném dopise Společnost Ferdinanda Peroutky.

Dopis mimo jiné podepsala vnučka Peroutky Tereza Kaslová, politik Petr Pithart nebo novinář Jindřich Šídlo. Deník N na začátku května upozornil, že Seidlová nemá k památníku ani Čapkovi bližší vztah a zároveň je snacha vlivného středočeského radního pro školství Zdeňka Seidla (ČSSD).

Není etablovaná v oboru, nechápeme

Společnost Ferdinanda Peroutky údajně dlouhodobě sleduje práci již bývalé ředitelky Kristiny Váňové. "Nikdy jsme ke spolupráci s ní neměli nejmenších připomínek. Proto nás udivilo jmenování nové ředitelky Mgr. Alice Seidlové, která není jednak v oblasti čapkovské, literárně-historické či aspoň muzejnické nijak etablovaná," pokračuje znění dopisu.

"Proto bychom rádi věděli, jakou rozvojovou koncepci nová ředitelka Památníku Karla Čapka připravila a jaké má s touto expozicí plány. Vzhledem k tomu, že tuto koncepci musela předložit jako podklad pro výběrové řízení, žádáme o její zveřejnění Vás jako představitelku Středočeského kraje," píše se dále v dopise.

Autoři dopisu také žádají, aby kraj zveřejnil složení výběrové komise Odboru kultury.

"Tady vznikla situace, kdy nová ředitelka neříká, co s tím památníkem bude dělat. Už od dubna je jmenovaná a je to snacha radního, který pro ni hlasoval, takže to podezření z nepotismu je obrovské," vysvětluje Aktuálně.cz předseda společnosti Ferdinanda Peroutky Martin Groman.

Podle předsedy má společnost "vnitřní oprávnění" se o situaci památníku Karla Čapka zajímat, protože tam je jediná expozice Ferdinanda Peroutky. "Naše společnost má za úkol dbát o dobré jméno a odkaz Ferdinanda Peroutky," připomíná předseda společnosti.

Groman nechce předjímat další kroky, společnost usiluje pouze o to, aby vítězná koncepce byla zveřejněna. "Zajímá nás, co s tím památníkem bude, kudy se bude dál ubírat a jaká koncepce vlastně zvítězila. Pokud by měli na hejtmanství problém se zveřejněním, tak je něco hodně špatně," vysvětluje předseda společnosti Groman.

"Logické schopnosti v oblasti identifikace možných rizik a jejich analýzy"

Podle vedoucí Odboru kultury a památkové péče Kateřiny Pešatové Seidlová svou odbornost prokázala.

"Mgr. Alice Seidlová, která má právní vzdělání a před nastoupením na mateřskou dovolenou pracovala na legislativně-právním odboru Krajského úřadu Středočeského kraje, prokázala znalosti legislativy v oblasti nájmů a hospodaření s veřejnými prostředky a logické schopnosti v oblasti identifikace možných rizik a jejich analýzy," uvedla v minulosti Pešatová.

Odvolaná Váňová tvrdí, že ji k rezignaci vyzval kulturní odbor. Podle Pešatové tomu tak nebylo, odbor si podle ní váží odborných znalostí a společenské angažovanosti Váňové a k rezignaci ji nevyzval. Jeden z majitelů objektu Emil Palivec Váňovou obvinil, že pod jejím vedení budova chátrala. Bývalá ředitelka to odmítá.