Sebevrah srazil na Kladensku policistu, následně byl postřelen

před 4 minutami

V okolí Kladna pátrali policisté poslední den loňského roku po muži, který chtěl podle oznámení na tísňovou linku spáchat sebevraždu. Hlídka hledaného muže nalezla v jeho autě poblíž obce Buštěhrad. Když ho chtěla zkontrolovat, muž se rozjel proti policistům a jednoho z nich srazil. Druhý policista ho postřelil, řidič s vozem poté narazil do stromu. ČTK to sdělil policejní mluvčí Jakub Vinčálek. "Jednoho z policistů muž vozidlem srazil, navíc naboural služební vůz. Druhý z policistů proto vůči tomuto řidiči použil svou služební zbraň, přičemž ujíždějícího muže postřelil. Po několika stovkách metrů řidič naboural s autem do stromu," řekl Vinčálek. Hledaný muž i policista utrpěli zranění.

autor: ČTK