Rozvadov zažil největší turnaj pokeru za hranicemi Las Vegas. Multimilionáře udělal i ze dvou Čechů

před 47 minutami

V Rozvadově soutěžily desítky tisíc hráčů ze sedmdesátky států, rozdělily se stovky milionů korun. V King's Casinu je 160 pokerových stolů, hrálo se na všech z nich. Z příhraniční vesničky, kde se koná 1000 turnajů ročně, se stalo jedno ze světových center pokeru. Přijeli hráči z celého světa. Ze známých osobností třeba bývalí tenisté Boris Becker nebo Jevgenij Kafelnikov.

Rozvadov (Tachovsko) - V rozvadovském kasinu King's v noci končí třítýdenní turnaj v pokeru, součást série World Series of Poker Europe. Šlo o dosud největší turnaj pokeru za hranicemi Las Vegas. Sjelo se 31 000 hráčů ze 68 států, což je rekord série, která se v Evropě hraje jednou za dva roky. Na turnaji se rozdělilo 32 milionů eur (asi 816 milionů Kč), sdělil majitel kasina Leon Tsoukernik.

"Na posledním takovém turnaji v Berlíně před dvěma lety bylo 4800 hráčů a rozdělilo se 9,5 milionu eur (242 milionů Kč)," uvedl.

Každý z vítězů dostal v Rozvadově jeden z 11 zlatých náramků a v konkrétním stylu hry se stal mistrem světa pro tento rok.

"Bude se to určitě opakovat, smlouvu (s WSOP, Světovou pokerovou sérií), máme na dalších pět let. Doposud se hrála jednou za dva roky a díky tomu, že to byl ve srovnání s Berlínem tak výrazný úspěch, pracujeme na tom, abychom se během měsíce dohodli s americkými partnery na opakování už pro příští rok," řekl majitel.

V nejprestižnější soutěži One Drop vyhrál hlavní cenu 3,45 milionu eur (88 milionů Kč) německý profesionál Dominik Nitsche. Startovné činí 111 000 eur (2,8 milionu Kč), z čehož jde 11 000 eur na pomoc oblastem bez pitné vody, za což odpovídá nadace One Drop.

Hlavní z 11 hracích disciplín byla Main Event, tedy hlavní soutěž se vstupem 10 000 eur (asi 250 000 Kč). "V té je první cena 28 milionů korun. Ještě ji dohrávají tři hráči - ze Španělska, Itálie a Nizozemska. Dohráno bude dnes v noci," uvedl Tsoukernik.

Podle něj se turnaje zúčastnilo hodně Čechů. Martin Kabrhel byl sedmý v soutěži One Drop a vyhrál deset milionů korun. Jeden z 11 zlatých náramků si odnesl Matouš Skořepa a k tomu 27 000 eur (asi 6,9 milionu Kč). Šlo o první místo v turnaji Colossus, v němž hrálo 4115 lidí. "Jde o jednu z disciplín, vstupné bylo 550 eur (asi 14 000 Kč)," dodal Tsoukernik.

V King's Casinu je 160 pokerových stolů, hrálo se na všech z nich. Na pravidla dohlížel patnáctičlenný tým z Las Vegas v čele s Jackem Effelem, turnajovým ředitelem série WSOP.

Z příhraniční vesničky Rozvadov, kde se koná 1000 turnajů ročně, se stalo jedno ze světových center pokeru. Přijeli hráči z celého světa. Ze známých osobností třeba bývalí tenisté Boris Becker nebo Jevgenij Kafelnikov.