Praha poprvé pustí autobus do tunelu. Spojí Smíchov s Dejvicemi, lidé moc času neušetří

před 1 hodinou

Mnohem výhodnější by bylo přímé spojení letiště se Smíchovem Strahovským tunelem či Letňan s Dejvicemi Blankou. Jsou ale potřeba úpravy, aby se vytočily autobusy.

Praha - Město v nejbližší době zavede po letech diskusí první autobusovou linku, která pojede tunely. Nová linka spojí Smíchov a Dejvice a bude jezdit z Hradčanské na Knížecí.

Podle analýz Ropidu, který prověřoval jedenáct variant, které by mohly pražskými tunely jezdit, je to přitom jedna z nejméně výhodných. Moc času neušetří a navíc přetáhne lidi z metra a tramvají do autobusů. Praha se přitom dlouhodobě snaží preferovat právě kolejovou dopravu, která je ekologičtější.

"Je ale jedna z mála, které jsou rychle realizovatelné," uvedl na dopravním výboru pražského zastupitelstva náměstek ředitele Ropidu Martin Šubrt. Ostatní spoje totiž potřebují řadu stavebních úprav.

Nejvýhodnější v propočtech vyšlo převedení linky 191, která jezdí z Letiště Václava Havla na Anděl a na Knížecí, do Strahovského tunelu. "Tam by byla časová úspora patnáct až dvacet minut. Jenže je potřeba řada stavebních úprav, které jsou realizovatelné až ve výhledu několik let," uvedl Šubrt s tím, že by se musela například rekonstruovat Radimova ulice na Břevnově a zřídit nové zastávky.

Druhé nejvýhodnější pak vyšlo spojení z Dejvické přes tunel Blanka a Prosek do Starých Letňan, kdy by cestující ušetřili také cca 15 minut. "V Letňanech je ale zase potřeba vybudovat kapacitnější obratiště," poukázal Šubrt.

Na spoji mezi Smíchovem a Dejvicemi si proto město chce vyzkoušet, jak budou linky v tunelech fungovat, a pak dá případně zelenou dalšímu rozvoji.

Termín, kdy se doprava ve Strahovském tunelu spustí, ale ještě není určen. Stanoví jej až rada hlavního města. "Ale mohlo by to být již na jaře," uvedl Šubrt.