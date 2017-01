Provoz z Liberce na Hradec Králové zastavil střet rychlíku s chodcem

před 37 minutami

Provoz na železniční trati z Liberce na Hradec Králové zastavila ve středu večer srážka rychlíku s chodcem. Nehoda se stala nedaleko železniční stanice v Košťálově na Semilsku, podle prvních informací utrpěl chodec těžké zranění. ČTK to řekl mluvčí drážní inspekce Martin Drápal. Nehoda se stala krátce po 17:00, rychlík z Liberce do Pardubic srazil chodce v kolejišti. "Došlo k tomu u posledních výhybek v místech, kde nemá nikdo nepovolaný co dělat," řekl Drápal. Kvůli vyšetřování nehody se provoz na frekventované trati zastavil, vlaky nahradily autobusy.

autor: ČTK