Další spor Hřiba s Pospíšilem. TOP 09 se na Praze 4 spojila s ANO a piráti skončili

Pražský primátor Zdeněk Hřib a šéf TOP 09 Jiří Pospíšil se střetli kvůli dalšímu tématu. Tentokrát je příčinou neshody výměna vedení radnice na Praze 4. Hřib si do Pospíšila "rýpnul" kvůli tomu, že jeho lidé odvolali starostu Petra Štěpánka (zelení), který přitom společně s TOP 09 kandiduje v evropských volbách. Vadí mu ale i to, že zároveň ve vedení skončili piráti, kteří místní volby vyhráli. Pospíšil označil jeho narážky za hloupé a dodal, že nechápe, proč primátor téma řeší veřejně na sociálních sítích.

"V té politice aby se čert vyznal… Pan Štěpánek je na eurokandidátce TOPky, ale z pozice starosty Prahy 4 ho TOPka odvolala (aby šla do koalice s ANO)," napsal primátor Prahy na Twitter v narážce na to, že členové TOP 09 podpořili na novou starostku Irenu Michalcovou z hnutí ANO. Spolu s ANO a TOP 09 nyní městské části vládne ještě ODS a KDU-ČSL.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil dlouho s reakcí nečekal. "Pane kolego, krajský výbor TOP 09 jasně řekl, že s tím nesouhlasí, já jsem stejného názoru. Řešíme to," vzkázal Hřibovi a vyčetl mu, že vše probírá veřejně a takto útočně. "Spolu jsme osobně mluvili, víte to. Takže tyhle hloupé narážky jsou jen… hloupé," vzkázal primátorovi Prahy.

Pro Aktuálně.cz poté Pospíšil dodal, že odsuzuje postup svých členů v této městské části. "Neměl jsem o tom vůbec žádné informace, stejně jako krajské vedení. Netušili jsme, že se chystá odvolání vedení Prahy 4, stejně jako jsem netušili, že novou starostkou bude zástupkyně hnutí ANO," řekl Pospíšil, který věří, že spolupráce se Štěpánkem, který kandiduje na pátém místě, nebude nijak ohrožena.

Na dotaz Aktuálně.cz, jestli by neměli mít zastupitelé volnost ve svém rozhodování, Pospíšil reagoval slovy, že vůbec nechce brát zastupitelům za TOP 09 svobodu v jejich chování. "Ale zarazilo mě, že své rozhdonutí s nikým nekonzultovali, nic nám nesdělili. A když jsem jim telefonoval, ani nezvedli telefon. Takto se přece nejde chovat," uvedl předseda TOP 09.

V té politice aby se čert vyznal...

Pan Štěpánek je na eurokandidátce TOPky, ale z pozice starosty Prahy 4 ho TOPka odvolala (aby šla do koalice s ANO). — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) April 24, 2019

Rozhodující role lidovce Svobody

Situace je ale nepříjemná také pro předsedu KDU-ČSL Marka Výborného, protože lidovci mají na Praze 4 společný zastupitelský klub se Starosty a nezávislými a v celostátní politice se ostře vymezují proti hnutí ANO. Přesto člen KDU-ČSL Josef Svoboda, bratr bývalého předsedy strany Cyrila Svobody, sehrál v mocenské změně zásadní roli.

I když byl členem původního vedení, které vládlo společně se Štěpánkem, ve středu se rozhodl, že bývalé vedení už podporovat nebude, a "zběhl" k novému vedení - tedy k hnutí ANO, TOP 09 a ODS. Tím, že podpořil novou koalici, zůstal ve vedení i nadále, navíc nyní povýšil na řadového místostarostu.

Ve čtvrtek dopoledne Aktuálně.cz svůj obrat vysvětloval takto: "Před několika dny za mnou přišli zástupci ANO, TOP 09 a ODS a zeptali se mě, jestli bych je podpořil. Několik dní jsem nad tím přemýšlel a nakonec jsem se rozhodl, že tak učiním," řekl Svoboda, který odmítá, že by byl "Jidášem", jak jej označují někteří lidé na sociálních sítích.

"Nemám nic proti panu Štěpánkovi ani pirátům. Piráti jsou mladí, chtějí ve všem otevřenost, což je v pořádku. Ale na jejich vedení úřadu bylo vidět, že jsou ještě nezkušení. Věřím, že nové vedení bude v tomto lepší," tvrdí Svoboda.

Když měl říci, co konkrétně dělalo dnes už bývalé vedení špatně, Svoboda mluvil o sociální oblasti. "Podle mého názoru si tato oblast zaslouží podstatně větší podporu. Zatím nebyla taková, jak bych chtěl, ať už jde o investice, tak personální záležitosti," uvedl Svoboda.

Na otázku, v čem vidí přednosti nové starostky, sdělil, že mu šlo spíše o celkovou změnu vedení Prahy 4 než o osobu starostky. "Předpokládám, že bude svou práci dělat dobře, když ji hnutí ANO nominovalo. Já hlavně věřím tomu, že celé vedení bude nyní lepší než bývalé," dodal.

Na Svobodův obrat už zareagovali Starostové, kteří ho ve čtvrtek vyloučili ze společného klubu Společně pro Prahu 4. O Svobodovo jednání se ale zajímá i šéf lidovců Marek Výborný. Ve čtvrtek dopoledne Aktuálně.cz sdělil, že bude chtít osobně mluvit s ním i s místní organizací, v jejíž kompetenci celá záležitost je. "Obecně jsem přesvědčen, že podepsané dohody se nemají porušovat. A bude mě zajímat, zda kroky kolegy Svobody byly projednány v rámci dosavadní koalice, radniční koalice i v rámci KDU-ČSL. To považuji za zásadní a od toho se budou odvíjet další kroky," uvedl šéf lidovců.

"Nemyslím, že bych jednal proti KDU-ČSL. Někteří lidé z místních sdružení KDU-ČSL byli přímo na zastupitelstvu a měl jsem jejich podporu," míní Svoboda.

Návrat klientelistické atmosféry 90. let, stěžuje si pirát

Změna vedení radnice se vůbec nelíbí pirátům, kteří volby vyhráli a vládli společně se Štěpánkem a dalšími stranami. Ovšem teď se TOP 09 spojila s lidovcem Svobodou, ODS a hnutím ANO a nejtěsnější většinou zvolili starostkou Irenu Michalcovou z hnutí ANO.

Končí tak i místostarosta za piráty Tibor Vansa, který nedávno rezignoval na post člena zastupitelstva hlavního města Prahy, aby neměl zároveň dvě funkce. Také na toto upozornil primátor Hřib v dalším tweetu, tentokrát už ze čtvrtečního rána.

"Ochránili jsme našeho zastupitele Tibora Vansu před kumulací funkcí - donutili jsme ho rezignovat z pozice zastupitele hlavního města Prahy, aby dva dny na to ho TOP 09 odvolala i z pozice místostarosty na Praze 4. Se s tím smiř Tibore no…" napsal Hřib.

Do opozice tak odchází Piráti a nezávislí, sdružení Praha 4 Sobě (Zelení a nezávislí) a Společně pro Prahu 4 (STAN, KDU-ČSL a nezávislí). Místo nich teď vládne Praze 4 ANO, ODS a TOP 09 s pomocí jednoho lidovce. "Je to návrat klientelistické atmosféry 90. let," tvrdí odvolaný Tibor Vansa.

Kromě Svobody z KDU-ČSL je dalším řadovým místostarostou Michal Hroza z TOP 09. Prvním místostarostou se stal Zdeněk Kovařík z ODS. Ve vedení jsou ještě Tomáš Hrdinka a Jan Hušbauer za ANO, Jaroslav Míth a Patrik Opa za ODS a Filip Vácha za TOP 09.

Komunální volby v Praze 4 vyhráli loni v říjnu se ziskem 18,9 procenta hlasů Piráti a nezávislí a v zastupitelstvu obsadili deset křesel. Druhá skončila ODS, která získala 17,5 procenta hlasů a devět mandátů. O čtyři setiny procenta méně a devět zastupitelů mělo uskupení Praha 4 sobě. Hnutí ANO dostalo 15,3 procenta hlasů a jeho klub má také devět členů. Ve volbách uspělo i hnutí Společně pro Prahu 4 s 10,8 procenta a TOP 09 s 8,6 procenta hlasů. Její klub a klub STAN a lidovců mají po čtyřech zastupitelích.