Při nehodě na Benešovsku vyprostili svědci raněné z hořícího auta

před 1 hodinou

Při středeční nehodě u Čerčan na Benešovsku pomohli svědci těžce zraněné dvojici dostat se z hořícího auta. Vůz pak zcela shořel. Oba zraněné přepravili záchranáři do pražské nemocnice v Motole. Nehoda se stala kolem 20:00. Ve voze, který již po nárazu do stromu začínal doutnat, zůstali zaklíněni muž a mladá žena. Podle informací ČTK byla žena těhotná. "Záchranná služba chce poděkovat a ocenit spolupráci volajících, kteří zraněné vytáhli ven z vozidla před příjezdem záchranářů," uvedla mluvčí středočeské záchranky Petra Effenbergerová. Záchranáři dvojici po ošetření a zajištění na místě přepravili do nemocnice v Motole, ženu vrtulníkem a muže sanitkou. Příčinu nehody vyšetřuje policie.

autor: ČTK