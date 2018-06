Před závodem Ecce Homo zemřel řidič historického fiatu, vyjel do protisměru a srazil se s mercedesem

před 4 hodinami

Jednašedesátiletý řidič nepřežil ráno střet dvou osobních aut u Lipiny na Olomoucku. Nehoda se stala krátce před 05:30 na trati závodu automobilů do vrchu Ecce Homo. Nehodu vyšetřuje policie, řekl její mluvčí Libor Hejtman. Nehoda se podle organizátorů Ecce Homo stala před uzavřením tratě a zemřelý motorista, který nehodu zřejmě zavinil, nebyl členem žádného závodního týmu. "Podle prvotního šetření jednašedesátiletý řidič veteránu Fiat Abarth jel se svým vozidlem do kopce (od Lipiny) a s největší pravděpodobností přejel v zatáčce do protisměru, kde se střetl s osobním vozidlem Mercedes C 220 kombi jedoucím shora a řízeným osmašedesátiletým cizincem," uvedl mluvčí.