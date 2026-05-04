Zkopali ho do krve. Na anarchisty se vrhli neonacisté, jejich „tvář“ Vávra se brání

Potyčka mezi anarchisty a neonacisty měla drsnou dohru. Pravicoví radikálové měli zaútočit na dva účastníky AFA festu, shodou okolností šlo o členy německé kapely Abbruch. Jeden z hudebníků skončil s těžkými zraněními v nemocnici, známí pro něj uspořádali sbírku. Neonacista Filip Vávra, který se zúčastnil akce proti antifašistům, se od násilností distancoval. Víkendové výtržnictví řeší policie.
„V současnosti jsou zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. Postupně se ztotožňují všechny osoby, které se účastnily této potyčky, a samozřejmě následně budou prováděny další úkony. Zatím nebyla obviněna žádná osoba,“ sdělila redakci Aktuálně.cz k víkendovému dění mluvčí pražské policie Eva Kropáčková.
Šňůra potyček začala už prvomájovým pochodem proti fašismu, kterého se zúčastnilo několik stovek lidí. Trasa vedla ze Střeleckého ostrova přes Národní třídu na Rašínovo nábřeží, posléze účastníci zamířili na Smíchov do klubu Subzero, kde se konal festival AFA fest.
Jelikož se počítalo také s přítomností neonacistů, na akci dohlíželi policejní těžkooděnci i antikonfliktní týmy. Několikrát museli zasáhnout.
K surovému útoku na účastníky antifašistického festivalu ale mělo dojít v noci z pátku na sobotu. Skupina neonacistů si měla počkat na členy kapely Abbruch Atzeho a Alexu, kteří byli na cestě do svého ubytování.
„1. května, po skončení AFA festu v Praze, se stali oběťmi cíleného útoku neonacistické skupiny podporovatelů Filipa ‚Středoevropana‘ Vávry. Byli zahnáni do kouta na mostě přes Vltavu; Atze byl sražen k zemi a brutálně zbit několika útočníky. Útočníci uprchli až poté, co Atze silně krvácel a zůstal v bezvědomí,“ uvedly facebookové stránky festivalu.
Na zmláceného punkera udělali sbírku
Hudebník skončil v jedné z pražských nemocnic, nyní už je údajně v péči německých lékařů v Berlíně. Některá videa z útoků neonacistů se poté začala šířit sociálními sítěmi, stejně jako fotky zmláceného punkera. Podrobnosti sdílela i kapela Abbruch na Facebooku.
„Zranění jeho nosu a zubů jsou vážná a zůstává nejisté, zda se podaří těžce poškozený zub zachránit. Vzhledem k tomu, že mu zranění v současné době téměř znemožňují mluvit, bude prozatím obtížně dostupný,“ uvedli zkraje tohoto týdne organizátoři AFA festu.
Napadenému muži uspořádali také veřejnou sbírku, kterou v pondělí zveřejnili na svých facebookových stránkách. „My sami jako pořadatelé pošleme větší finanční dar a zajišťujeme i další formy pomoci,“ sdíleli odkaz na sbírku s dalšími pokyny.
Jsem proti násilí, vzkázal Vávra
K incidentu se vyjádřil i zmíněný český krajně pravicový extremista a někdejší zakladatel neonacistického hnutí Národní odpor Filip Vávra. Ten dal od krvavé potyčky ruce pryč se slovy, že o ničem neví. Druhá strana názorového tábora však z podněcování k útokům na anarchisty viní právě jeho.
„ANTIFA je jako organizace v USA a Maďarsku kriminalizovaná z dobrých důvodů. U nás ještě ne. To byl důvod, proč jsem vybízel k ANTI-ANTIFA protestu proti jejich festivalu. Zdůrazňoval jsem, že tento protest má být nenásilný. Šlo o to se ukázat, aby AFA viděla, že její aktivity nejsou ignorovány,“ napsal v úvodu svého příspěvku.
Účastníkům AFA festu vytknul, že na místě bylo kromě policistů i maskované a ozbrojené „antifa komando“. Obě strany se měly navzájem hecovat, načež došlo i k házení kamenů, lahví či pyrotechniky.
„Někteří vraceli kameny, co od antifašistů dopadly na zem. Myslím, že nejvíc projektilů šlo cíleně přímo na mě. Naštěstí se mi dařilo jim uhýbat. Vše ze vzdálenosti 20 metrů sledoval monitorovací vůz policie,“ postěžoval si Vávra.
Posléze přiznal, že policie některé účastníky zadržela a ztotožnila, údajně ale kvůli poškození vozu. Násilný noční útok na účastníka festivalu, který skončil v nemocnici, pak ve svém příspěvku odsoudil.
„Nevím, jestli k tomu došlo a kdo to udělal, ale nic takového nemělo být součástí protestu. Cílené násilí je doménou AFA. Jako člověk, který proti násilným taktikám AFA svolával protest, jsem pro veřejný protest v rámci zákona. Nejsem pro násilí. Jestli chce někdo proti ANTIFA vystupovat násilně, je to jeho individuální odpovědnost, od které se distancuji,“ uvedl na závěr.
